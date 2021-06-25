خامنئي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كوف إيران بركت» ضد كورونا

تلقى قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي، صباح اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح "كوف إيران بركت" الوطني، لتصبح إيران واحدة من الدول الست المنتجة للقاحات المضادة لكورونا في العالم.



وأشار خامنئي إلى عدم رغبته في التطعيم بلقاح غير إيراني وانتظاره اللقاح الإيراني المضاد لكورونا، مؤكدا ضرورة الاعتزاز بهذه المفخرة الوطنية، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا).



وأضاف: "بالطبع لا مشكلة في استخدام اللقاحات الأجنبية إلى جانب اللقاحات الإيرانية إذا ما اقتضت الحاجة، ولكن يجب الاعتزاز باللقاح الإيراني وتثمين جهود جميع العلماء الشبان المثابرين الذين عكفوا على إنتاج هذا اللقاح وكافة المراكز الأخرى التي تعمل على انتاج لقاحات مضادة في البلاد".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تسجيل 11 ألفا و734 إصابة جديدة و144 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان، وفقا لوكالة أنباء (مهر) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية أمس الخميس - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14ر3 مليون حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن المرض إلى 83 ألفا و473 حالة.

وأضافت أن هناك 3 آلاف و225 مريضا في حالة حرجة ويخضعون للعلاج بوحدات العناية المركزة، بينما تعافى 79ر2 مليون شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.