«الصحة»: جميع لقاحات كورونا بمراكز التطعيم آمنة وفعالة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع اللقاحات المادة لفيروس كورونا داخل المراكز التي تم تخصيصها لتطعيم المواطنين للوقاية من الفيروس وعددهم 400 مركز آمنة وفعالة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بضرورة الحصول على اللقاح للحد من انتشار الإصابة والحد من الأعراض الجانبية المصاحبة للإصابة.

وأوضحت الوزارة أنها وفرت 4 لقاحات حتى الآن، هي أسترازينكا، وسينوفارم، وسينوفارك، وسبوتنيك v الروسي، مؤكدة أن جميع هذه اللقاحات آمن تماما على الصحة وفعال في الحد من أعراض الإصابة بالفيروس.

- خروج 781 متعافيًا من كورونا من المستشفيات

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الخميس، عن خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 208192 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 423 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 279184 من ضمنهم 208192 حالة تم شفاؤها، و 16002 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ