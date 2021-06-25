توقعات بارتفاع معدل الإصابة بكورونا في ألمانيا بسبب المتغير «دلتا»

يتوقع معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض ارتفاعا في معدل الإصابة بكورونا في ألمانيا مجددا بسبب متغير "دلتا".



وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر، اليوم الجمعة، إن متغير دلتا أكثر عدوى من متغير ألفا، وأضاف: "دلتا ينتشر بشكل أسرع، خاصة بين السكان غير المحصنين بالطبع. لذلك يجب أن نتوقع أن يرتفع عدد حالات الإصابة مرة أخرى في المستقبل".



ويتراجع معدل الإصابة في ألمانيا بشكل متواصل مؤخرا، وبلغ معدل انتشار الإصابة بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام اليوم الجمعة 6.2 إصابة (6.6 إصابة أمس الخميس)، بحسب بيانات "روبرت كوخ".



وذكر فيلر أن السبب في هذا التراجع هو أيضا السلوك المسؤول للسكان، وقال: "دعونا ندافع عن هذا المعدل المنخفض!".



وفي الأسبوع الثاني من شهر يونيو، كانت حصة الدلتا بين إصابات كورونا في ألمانيا 15%، بحسب أحدث بيانات المعهد.

وقال فيلر: "نفترض أن حصته صارت أعلى اليوم"، موضحا أنها مجرد مسألة وقت حتى يصبح هذا المتغير هو المهيمن بين إصابات كورونا.

وعقب نصف عام من الانطلاق الرسمي لحملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا في 27 ديسمبر الماضي، أوصى خبراء بإعطاء كبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة جرعة ثالثة من التطعيم هذا الخريف.

وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، عن أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 774 إصابة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وكان عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي قد بلغ 1076 إصابة، وسجل المعهد 62 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 91 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفًا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تمت إضافتها على نحو متأخر، كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.