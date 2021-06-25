السلطات الليبية تسجل 469 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و252 حالة شفاء، خلال الـ 24 ساعة، فيما لم يتم إحصاء أية حالات وفاة جديدة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تسلم، الخميس، 4506 عينات للكشف عن فيروس كورونا، حيث تبين سلبية 4037 عينة، وإيجابية 469 عينة بنسبة 10.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 192129، منها 11586 نشطة، و 177358 متعافين، و 3185 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

وبدأت حكومة الوحدة الجديدة في ليبيا، الشهر الماضي، حملة تطعيم ضد "كوفيد- 19" طال تأخيرها بعد تسلمها نحو 160 ألف جرعة لقاح أعقبها دفعات أخرى، وقد تلقى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة التطعيم خلال بث تليفزيوني مباشر.

وبعد أن تلقى الجرعة، وصف الدبيبة بدء الحملة بأنه يوم مبارك في حملة مكافحة كوفيد- 19، ولم يفصح عن اللقاح الذي تلقى جرعته.

واعتبرت حكومة الدبيبة الحصول على اللقاحات وبدء حملة التطعيم دليلًا على أنها تحسن حياة المواطنين الليبيين بعد أن حلت محل إدارتين متحاربتين في غرب وشرق ليبيا.

وقال وزير الصحة، علي الزناتي، إن اللقاحات توافرت من خلال المشاورات السياسية وجهود رئيس الوزراء، وكان قد صرح في السابق بأن الحكومة طلبت حتى الآن جرعات تكفي لتطعيم 1.4 مليون ليبي من بين السكان الذين يزيد عددهم على ستة ملايين نسمة.

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض إن أكثر من 400 ألف شخص سجلوا أسماءهم لتلقي التطعيم في أكثر من 400 مركز في البلاد.

وفي 20 مايو الماضي، أعلن عن بدء تطعيم الحجاج المستهدفين بالحج لهذه السنة بصورة استثنائية بلقاح أسترازينكا، وفقًا لمتطلبات إدارة الحج بالمملكة العربية السعودية.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، في مؤتمر صحفي، إن حملة التطعيمات المضادة لفيروس كورونا المستجد مستمرة وفق الفئات المستهدفة، موضحًا، حسبما نقلت الصحف المحلية، أن التطعيم بالجرعة الثانية لن يتم إلا بعد تلقيح 350 ألف مواطن ومواطنة من الفئات المستهدفة، مضيفًا: «بدءًا من الأحد القادم سيتم تطعيم كافة الحجاج الليبيين للعام الحالي».