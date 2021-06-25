السعودية: إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج ابتداءً من اليوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لاختيار حجاج هذا العام 1442هـ، ابتداءً من اليوم الجمعة الساعة 2 ظهرًا.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن القبول النهائي لحجاج هذا العام يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوزارة السعودية، أنه يتم خلال المرحلة الثانية استعراض الضوابط والشروط، قبل صدور تصريح الحج، مشيرة إلى وصول رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة.

قصر الحج على المواطنين والمقيمين بسبب كورونا

وفي وقتٍ سابق من يونيو الجاري، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وظهور تحورات جديدة له.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاما) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل اداء الفريضة، وذلك على النحو الآتي:

- إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

- ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

- أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاما) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).