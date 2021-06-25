«عفاريت ونصب وتنقيب عن الآثار».. أزمات أثارها «نائب الجن» علاء حسانين

أزمات كثيرة تورّط بها النائب السابق علاء حسانين، وذلك منذ وجوده في مجلس النواب على مدار السنوات الماضية، حيث أثار جدلا كبيرًا بين أوساط السياسة والإعلام لشهرته بـ "نائب الجن والعفاريت"، نظرا لأن له تاريخ طويل مع إيهام المواطنين بتواصله مع القوى الأخرى الخارقة لعلاج المس والجن، وخروج الأرواح الشريرة من جسد الإنسان، وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز أزمات النائب السابق.

- التنقيب عن الآثار

ألقت وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى، تخصص فى التنقيب عن الآثار، يتزعمه النائب السابق علاء حسانين، الشهير بنائب "الجن والعفاريت"، للبحث والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

وتمكن رجال الأمن، من ضبط 201 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التي استخدمها المتهمون فى التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

- تورطه في قضايا مختلفة

السجل الجنائي لعلاء حسانين يضم القضية رقم 1407 لسنة 2013 جنح حصر المعادى بالحبس سنة فى شيك بدون رصيد، والقضية رقم 2312 لسنة 2013 جنح البساتين "شيك" الحبس سنتين، والقضية رقم 26996 لسنة 2015 جنح قسم المنيا "تبديد" بالحبس 6 أشهر، والقضية رقم 21775 لسنة 2001 جنح عين شمس بالحكم بالحبس 3 أشهر.

- عدم إجراء الانتخابات في دائرة دير مواس بسببه

و تسبب علاء حسانين في تأجيل الانتخابات بالدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس بالمنيا، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات عقب حصوله على حكم قضائي بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، ولم تجر الانتخابات في تلك الدائرة حتى الآن.

- أزماته مع حسن راتب

تقدم رجل الأعمال حسن راتب بعدة بلاغات ضده، حيث اتهمه فيها بالنصب والاحتيال والاستيلاء منه على مبالغ تقدر بـ 3 ملايين دولار.

- يتحدث مع الجن

في أكثر من لقاء تليفزيوني قال علاء حسانين "أنا مصاحب ملك الجن وأكبر واحد فيهم بيدلني على كل حاجة"، مدعيا أنه ليس قاهر الجن والعفاريت فقط، ولكنه الأسرع والأقوى في معالجة حالات المس بالجن، متحديا الجميع بأن أي حالة مس لا تستغرق معه أكثر من 10 دقائق، وأن هناك اتفاقات بينه وبين الجن للخروج من الإنسان، ومن لا ينفذ التعليمات من الجن يتخذ معه إجراءات معينة.