طفرة تنموية شاملة في البحيرة خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة شهدت خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات عدة أبرزها القضاء على العشوائيات وذلك للحفاظ على صحة وكرامة الإنسان المصري بالإسراع ببناء سكن آدمي يليق بالإنسان، ويحفظ كرامته.

حيث شهدت منطقة الكسارة برشيد إنشاء ٥ عمارات بـ ١١٧ وحدة سكنية و٩ محال تجارية بتكلفة إجمالية ٢١ مليون جنية، ومشروع بشاير الخير ٤ برشيد الجديدة المقام على مساحة ٤٢ فدان بواقع ٤٦٢٩ وحدة سكنية و٦٦ عمارة ويضم المشروع "مسجد بمساحة ٧٧٠ م٢ - مدرسة مكونة من ٣٣ فصل - مستشفى بطاقة ١٥٠ سرير - محال تجارية بمساحة ٩٠٠ م٢ - مراكز حرفية بمساحة ٧٥٠ م٢" بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية M D F بمركز إدكو " الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "على مساحة إجمالية ٤٨٤ ألف م٢ بتكلفة ٤٠٤ مليار جنية ,و جونة تراكي مراكب الصيد بدون شراع بمركز ادكو : وتضم ميناء على مساحة ٨٠ ألف م٢ بتكلفة ٣٤.٥ مليون جنية ورصيف سعتة ٤٠٠ مركب/ يوم بطول ٣٩٠ متر طولي .

كما أكد محافظ البحيرة أنه تم تنفيذ ٦ مشروعات ومراكز تكنولوجية بتكلفة إجمالية بلغت ١٥ مليون جنية، كما تم تقديم خدمات جماهيرية تمثلت في ١٩ ألف مستفيد بتكلفة ٦.٧٥ مليون جنية من منفذ صرف الدواء بالمحافظة - حل ١٦ ألف شكوى بخدمة التواصل الإجتماعي - ١٧ ألف شكوى بوابة الشكاوي الحكومية - ١.٥ ألف شكوى مبادرة صوتك مسموع - ٥٥٠ ألف طلب مراكز خدمة المواطنين .

كما بلغت المشاركات الإجتماعية ١.٨٥ مليار جنية تمثلت فى " ٣٨ مليون جنية تبرعات أراضي - ٤.٣ مليون جنية صرف صحي - ٩.٧ مليون جنية دعم دولي - مليون جنية منظومة النظافة - ١٦٦ مليون جنية قطاعات أخرى - ٢ مليون جنية تطوير ميادين - ٩٣٢ مليون جنية تربية وتعليم - ٢١٩ مليون جنية تضامن إجتماعي - ١٥٣ مليون جنية وحدات محلية - ١٣ مليون جنية "حياة كريمة" - ٣١٢ مليون جنية قطاع الصحة".

حياة كريمة بالبحيرة

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ ٨ قرى توجد بـ ٣ مراكز، تم خلالها تنفيذ ٩٥ مشروع بتكلفة إجمالية ٣٥٠ مليون جنية بنسبة تنفيذ ١٠٠ ٪ وضمن المبادرة لتطوير الريف المصري جاري العمل بـ ٦ مراكز تضم ٣٩٦٦ قرية "٤٢ وحدة قروية - ٢٣٦ عمودية - ٣٦٨٨ تابع "تخدم ٣.٥ مليون نسمة بتكلفة ٤٤.١٧ مليار جنية لتنفيذ ٨٠٢١ مشروع بإجمالي ١٥ قطاع خدمي .

مشروع قرية مصرية منتجة

تم تنفيذ ٣ مشروعات بتكلفة إجمالية ٤٠ مليون جنية عبارة عن :مشروع البتلو بتكلفة إجمالية ١٦.٥ مليون جنية " حيث تم توزيع ٢٧٣٩ رأس ماشية على ٤٥٣ مربي "،ومشروع البط المسكوفي بتكلفة إجمالية ٢.٥ مليون جنية حيث تم توزيع ٣٥ ألف طائر على ١٧٥٠ أسرة " مشروع تنمية الثروة النباتية بتكلفة إجمالية ٢١ مليون جنية وتم توزيع ٩٣٣ رأس ماشية على ٥٠٠ فدان .

مشروع الرمال السوداء بمحافظة البحيرة

استهدفت شركة الرمال السوداء ٢٠ كيلو متر من سواحل رشيد حتى سواحل إدكو لإستخراج ركائز المعادن من الرمال السوداء لإستخدامها في الصناعات الرقيقة مثل" المونازيت - الذهب - الزيركون - الروتيل - الفوسفات" و تم حل جميع المشروعات المتعثرة بإجمالي ١٤٧ مشروع بتكلفة ١٢.٥ مليار جنية بنسبة ١٠٠ ٪ .

مشروعات قطاع الأوقاف

شمل قطاع الأوقاف بالبحيرة بناء ٣٠٢ مسجد بتكلفة ٣٥٣ مليون جنية حيث تم الإنتهاء من ٢٩٨ مسجد بتكلفة ٤٤٢ مليون جنية وجاري العمل بـ ٤ مساجد بتكلفة ١١ مليون جنيه.

مشروع مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون

تم تنفيذ كافة الأعمال بتكلفة إجمالية ٧٦ مليون جنية عبارة عن " ٢٤ كم بتكلفة ٤٤ مليون - ١٨ كم إنارة ٢٦.٢ مليون جنية - ١٦ كم تشجير ٣.٦ مليون جنية - لوحات إرشادية ٢.٢ مليون جنية".

كما تم إنشاء المنطقة التجارية اللوجستية بدمنهور : والمقامة على مساحة ٩٦ فدان بإجمالي إستثمارات ١١ مليار جنيو مقسمه إلى ٣ مناطق تضم كل من :المنطقة أ "شركة العروبة على مساحة ٤٧ فدان بتكلفة ٥ مليار جنية"، المنطقة ب "شركة هيونسيس على مساحة ١٥.٥ فدان بتكلفة ٣ مليار جنية " ،المنطقة ج "شركة MWS على ٢٦ فدان بتكلفة ٣ مليار جنية" .

قطاع السكة الحديد

شهد قطاع السكة الحديد بالبحيرة تطوير بتكلفة إجمالية ١٣٠.٢ مليون جنية منها أعمال تطوير محطة قطار مدينة دمنهور بتكلفة ١٠٠ مليون جنية بالإضافة إلى تطوير كوبري المشاة أعلى السكة الحديد بدمنهور بقيمة ٢.٢ مليون جنية وإنشاء كوبري المشاة " كوبرى الشهيد رامي حسنين " أعلى السكة الحديد بإيتاي البارود بتكلفة ٢٨ مليون جنية .

قطاع الثقافة

تم تنفيذ ٥ مشاريع بتكلفة ١٣٤ مليون جنية تم الإنتهاء من ٤ مشاريع بتكلفة ١٠٩ مليون جنية " قصر ثقافة دمنهور - قصر ثقافة وادي النطرون - المركز الثقافي بكوم الحاصل بالدلنجات - مكتبة كفر الدوار العامة "وجاري العمل بمشروع قصر ثقافة أبو المطامير بتكلفة ٢٥ مليون جنية .

قطاع النظافة ومجابهة الأزمات

شهدت منظومة النظافة بمحافظة البحيرة ومجابهة الأزمات والسيول، تقدماً ملحوظاً، حيث تم تزويد جميع المراكز بكافة إحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات بتكلفة إجمالية ٣٣٣ مليون جنية، حيث تم شراء ١٦٠ معدة جديدة بتكلفة إجمالية ٢١٦ مليون جنية وتم تنفيذ ٣ مشاريع بتكلفة إجمالية ١١٧ مليون جنية، كما تم تزويد المحافظة بـ ٨٩٠ معدة بالوحدات المحلية تقوم بأعمال جمع القمامة المتولدة بشكل يومي والتي تقدر بـ ٤٥٠٠ طن يتم رفعها ونقلها إلى ٣ مقالب عمومية ملحقة بـ ٣ مصانع، بالإضافة إلى محطة تجميع وسيطة ومدفن كما تم دعم الحماية المدنية بـ ٩ سيارات وتجهيزهم بـ ٦٦ ماكينة شفط مياة بإجمالي ٢٣ مليون جنية .



المناطق الصناعية

تم تنفيذ ٣٢٠ مشروع بالمنطقة الصناعية بوداي النطرون على مساحة ٤٩٨.٣ فدان من إجمالي ٨٩٠ قطعة منهم ٤٧٣ قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق ١١٥.٥ مليون جنية، كما تم تنفيذ ٧١ مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة المقامع على ٣٤٦ فدان بإجمالي ٤٩٥ قطعة منهم ١٣٠ قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق ٨٩.٢ مليون جنية .

قطاع الشباب والرياضة

ويضم قطاع الشباب والرياضة ٢٧٣ مشروع بتكلفة إجمالية ٢٣٢.٥ مليون جنية، حيث تم الإنتهاء من ١٥٨ مشروع بتكلفة ٨٠ مليون جنية وجاري العمل بـ ١١٥ مشروع بتكلفة إجمالية ١٥٢.٥ مليون جنية لخدمة ١.٧ مليون مواطن من شباب وأبناء المحافظة .

المجمع السكني الحرفي بفرهاش

تم إقامة المجمع السكني الحرفي بفرهاش على مساحة ١٤ فدان بـ ٣٨٦ وحدة سكنية و٢٠٩ ورشة صناعية و٢٨ وحدة إدارية و١٧٨ محال و٨ مباني بنسبة تنفيذ ١٠٠ ٪ وبتكلفة إجمالية ٢٧١ مليون جنية،و المجمع الصناعي للنسيج بحوش عيسى بتكلفة إجمالية ١.٤ مليار جنية، تبلغ تكلفة الإنشاء ١.٣٧ مليار جنية وتكلفة الترفيق ١٤ مليون جنية والمقام على مساحة ١٥ فدان ويضم ٣ مناطق خدمية و٤ مناطق إدارية و٨٦٤ ورشة ويوفر ٩ آلاف فرصة عمل مباشرة بنسبة تنفيذ ٩٩ ٪ .

تطوير مدينة رشيد

يضم تطوير مدينة رشيد ٢١ مشروع بتكلفة إجمالية ٢٥٤.٥ مليون جنية حيث تم الإنتهاء من ١١ مشروع بتكلفة إجمالية ١٤٨ مليون جنية وجاري العمل بـ ١٠ مشروعات بتكلفة إجمالية ١٠٦.٥ مليون جنية .

مدينة رشيد الجديدة

صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٩ بتخصيص مساحة ٣١٨٥ فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، مقسمة إلى ٣ مساحات " ٤٤٣ فدان المثلث الذهبي - ٢٠٠٠ فدان - ٧٤٢ فدان" وبوجهة شاطئية بطول ١٠ كم بالإضافة إلى مشروع ميناء الصيد برشيد : تم تنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية ٦٠٠ مليون جنية على مساحة ٤٨ ألف مربع .