«نائب الجن».. 10 معلومات عن علاء حسانين بعد ضبطه بسبب التنقيب عن الآثار

ألقت وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى، تخصص فى التنقيب عن الآثار، يتزعمه النائب السابق علاء حسانين، الشهير بنائب "الجن والعفاريت"، لتزعمه التشكيل العصابى للبحث والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

وتمكن رجال الأمن، من ضبط 201 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التى استخدمها المتهمين فى التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن النائب السابق علاء حسانين.

1- فاز علاء حسانين في انتخابات مجلس الشعب دورتين متتاليتين عامي 2000 و2005، بعدما كان مرشحًا عن الحزب الوطني المنحل عن دائرة دير مواس بالمنيا.

2- كان علاء حسانين أحد أعضاء حملة دعم الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية، في المنيا.

3- خسر علاء حسانين في انتخابات 2015 بعد حصوله على 11845 صوتًا فقط.

4- علاقة علاء حسانين بقيادات الحزب الوطني المنحل، كانت قوية، بحسب وصف أعضاء الحزب الوطني المنحل، حيث ظهر يقبل يد الرئيس الأسبق حسني مبارك أثناء علاج الأخير.

5- سبق وأن تم القبض عليه في 26 أغسطس 2017 بعد البلاغ الذي تقدم به رجل الأعمال حسن راتب ضده بتهمة "النصب والاحتيال"، والاستيلاء منه على مبالغ تقدر بـ3 ملايين دولار.

6- تسبب علاء حسانين في تأجيل الانتخابات بالدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس بالمنيا، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات عقب حصوله على حكم قضائي بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، ولم تجر الانتخابات في تلك الدائرة حتى الآن.

7- يمتلك علاء حسانين شركة للرخام والجرانيت، إضافة إلى عدد من المحاجر في المنيا.

8- اشتهر إعلاميًا بـ"نائب الجن والعفاريت"؛ حيث وهم عدد من المواطنين أنه على اتصال بقوى خارقة للطبيعة التي يستخدمها لإخماد الحرائق.

9- كان الشاهد الرئيسي في قضية اتهام نائب المحلة السابق حمدي الفخراني في قضية الرشوة الشهيرة التي صدر فيها حكم بحبس الفخراني 4 سنوات.

10- رافق بعثة فريق نادي الزمالك في رحلتهم للمغرب للقاء نادي الوداد في دوري الأبطال الأفريقي، بدعوى إحباط أي أعمال سحر وشعوذة.

