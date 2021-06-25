الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شائعة:

الحكومة تنفي وقف خدمات «التأمين الصحي» بسبب انخفاض أعداد المنتفعين

التأمين الصحي
التأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين نتيجة لانخفاض أعداد المنتفعين.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين نتيجة لانخفاض أعداد المنتفعين.

 وأوضح المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيانه، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قائمة ومستمرة في تقديم كافة خدماتها الطبية بجميع محافظات الجمهورية لنحو أكثر من 56 مليونًا و883 ألف مواطن، مُشددةً على أن الهيئة أجرت نحو 92 ألفًا و131 عملية جراحية بنسبة إنجاز 96% من إجمالي العمليات الجراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، مُشيرةً إلى أنه جار التحول التدريجي إلى منظومة التأمين الصحي الشامل على مراحل بمختلف محافظات الجمهورية، والتي ستقدم خدماتها الطبية لكافة فئات المواطنين دون تمييز، من خلال كوادر طبية متميزة ومنشآت صحية مجهزة على أعلى مستوى، وقد تجاوز عدد المسجلين بالمنظومة الجديدة ضمن محافظات المرحلة الأولى نحو 4 ملايين مواطن حتى الآن. 

وناشد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، في ختام بيانه عن الشائعة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

ويواصل المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء رصد ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فريق من الشباب المحترفين في عمليات البحث والتدقيق، للوقوف على حقيقة أي ما يتردد من أمور قد تثير المواطنين لتوضيح حقيقتها. 

شائعات شائعة المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء توقف التأمين الصحي توقف عمل هيئة التأمين الصحي

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