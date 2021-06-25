تفاصيل التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا: صادرات وواردات واستثمار

قال دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، إن بلاده حريصة على توسيع الشراكة الصناعية مع مصر وبصفة خاصة في مجال صناعة السيارات وليس توريد معدات وقطع غيار فقط، ولكن أيضا من خلال التجميع الصناعي للسيارات الروسية في مصر.

وأكد "مانتوروف"، في ختام فعاليات الدورة التي عُقدت بالعاصمة الروسية موسكو وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن النتائج الإيجابية لاجتماعات الدورة الحالية من اللجنة المصرية الروسية المشتركة تعكس عمق العلاقات المصرية الروسية وأهميتها على المستويين الحكومي والشعبي، مشيراً إلى أن نتائج هذه اللجنة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجى بين البلدين.

وترصد "الدستور" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا.

تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين ثلاث مرات في الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث وصلت إلى 7.6 مليار دولار خلال عام 2018، حيث مثلت مصر الشريك التجاري الأول في أفريقيا بالنسبة لروسيا بنسبة تعادل ٨٣% من حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية.

تعمل وتستثمر467 شركة روسية في مصر بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعتبر المشروع الأكبر والأهم لموسكو خارج حدودها، ومن المتوقع أن تُضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل .

- بلغت قيمة الصادرات الروسية لمصر 2.418 مليار دولار في أول خمسة أشهر من 2018 بزيادة تُقدر بحوالي 32.3 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي ، في حين وصلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا 356 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 26.5 %.

تشمل الصادرات الروسية لمصر الحبوب بقيمة 804.7 مليون دولار والتي تمثل 33% من جملة الصادرات،والوقود المعدني بقيمة 399.3 مليون دولار 16.5 % والمعادن ب 280.5 مليون دولار 11.6 في المائة والنحاس بقيمة 169.1مليون دولار 7% والطائرات بقيمة 167.8مليون دولار 6.9%.

تضمنت الصادرات المصرية لروسيا الفاكهة بقيمة 164.5 مليون دولار تمثل 46.2 % من جملة الصادرات والخضروات بـ144 مليون دولار 40.4% والملابس وملحقاتها بقيمة 14 مليون دولار 4%.

تعمل 467 شركة روسية في مصر برأسمال تجاوز 60 مليون دولار، ومن أهم تلك الشركات هي «تيز تور» للسياحة بحجم استثمارات 9.9 مليون دولار، وشركة «رد سي بيرل» للاستثمار السياحي بحجم الاستثمارات 4.2 مليون دولار.

تضمنت قائمة أهم الشركات الروسية المستثمرة في مصر كلآ من شركة «أوول رد سي» للاستثمار والتنمية السياحية بحجم استثمارات 3.8 مليون دولار، وشركة «جلوسا ديفينج كروز بحجم استثمارات 2.9 مليون دولار، وشركة كايرو ستار لسهل حشيش للاستثمار العقاري والسياحي بحجم استثمارات 2.4 مليون دولار، وشركة رد سي ريزورت للسياحة بحجم استثمارات 2.3 مليون دولار وشركة سيما لتصنيع المواد الخرسانية وإنشاء الطرق بحجم استثمار بلغ 1.4 مليون دولار.