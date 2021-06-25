الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

والإصابات قابلة أكثر للانتشار

إيطاليا: تسجيل حالات بمتغير «دلتا»

كورونا فى إيطاليا
كورونا فى إيطاليا

ذكرت مسودة التقرير الأسبوعي المشترك للمعهد العالي للصحة ووزارة الصحة في إيطاليا، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت حالات عن تفشي أنواع مختلفة من فيروس سارس-كوف-2 المسبب لوباء كوفيد-19، ولا سيما متغير دلتا، مع قابلية أكبر للانتشار وإمكانية التهرب جزئيًا من الاستجابة المناعية.

وأشارت مسودة التقرير، الذي يصدر كل يوم جمعة، بحسب وكالة “آكي” الإيطالية، إلى أن هذه المتغيرات أدت إلى زيادة غير متوقعة في حالات الاصابة بالوباء في دول أوروبية أخرى ذات تغطية تطعيم عالية، مما يتطلب ذلك تتبع الحالات وتسلسلها على نطاق واسع ، وتغطية عالية بالتطعيم، واستكمال دورات التطعيم لتجنب عودة كوفيد-19 للتفشي بشكل أوسع في البلاد.

وأكدت المسودة  أن معدل التكاثر الفيروسي (RT) على المستوى الوطني لا يزال مستقرًا عند 0.69 ، ولكن الانخفاض في الإصابات مستمر بوتيرة ثابتة، وهو أحد المؤشرات الرئيسية للقرارات بشأن التدابير ضد كوفيد-19، حيث تراجعت إلى 11 حالة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ 16.7 حالة لكل 100 ألف المسجلة الأسبوع الماضي.

ويثير متغير دلتا من فيروس كورونا، الذي اكتُشف لأول مرة في الهند، المخاوف من قابلية انتقاله بشكل أوسع؛ حيث حث خبراء على تحديث القائمة الرسمية للأعراض المرتبطة بمتغير دلتا الجديد.

وأفادت تقارير بأن الأعراض الأكثر شيوعا المبلّغ عنها، هي: الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

وأوضح موقع NHS الإلكتروني، أن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي: “ارتفاع درجة الحرارة - سعال جديد ومستمر -  فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق”.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يرأس دراسة Zoe Covid Symptom، مؤخرا إن الأعراض الرئيسية الثلاثة قد تكون أقل شيوعا الآن.

وأوضح: "منذ بداية مايو، كنا نبحث في أهم الأعراض لدى مستخدمي التطبيق - وهي ليست كما كانت. يبدو أن هذا المتغيّر يعمل بشكل مختلف قليلا".

وتستند نتائج دراسة Zoe Covid Symptom إلى آلاف المستخدمين الذين قدّموا أعراضهم.

وتُظهر البيانات من التطبيق، أن السعال المستمر والحمى - الأعراض الكلاسيكية - أقل شيوعا مما كانت عليه من قبل.

ويبدو أن فقدان الشم وضيق التنفس يقعان في أسفل القائمة الآن، ما يشير إلى أن الأعراض كما سُجّلت سابقا تتغير مع المتغيرات المتطورة للفيروس.

وزارة الصحة الإيطالية فيروس كورونا متغير دلتا إصابات إنتشار تقرير أسبوعي

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