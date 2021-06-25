مصر وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون في 16 قطاعا إنتاجيا وخدميا

وقعت مصر وروسيا محضر اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة، للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، و تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد، والتجارة، والتمويل، والصناعة، والاستثمار، والطاقة والموارد المعدنية، والطيران، والتعليم، والزارعة، والحجر الزراعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والنقل، والسياحة، والرياضة، والتعاون الثقافي.

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة التي عُقدت بالعاصمة الروسية موسكو، وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب الروسي دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة.

وحصلت "الدستور" على نسخة من الاتفاقيات، وفي السطور التالية نرصد تفاصيل التوقيع في الأقاليم الروسية والحكومة المصرية.

- تنظيم بعثات تصدير إلى مصر

أبدت منطقة موسكو اهتمامها بإقامة علاقات تجارية واقتصادية مع محافظات مصر في مجالات تنظيم بعثات تصدير إلى مصر لشركات التصدير في منطقة موسكو، بالإضافة إلى استعداد مصنعي معدات الوقاية الشخصية في منطقة موسكو لتوريد الأقنعة لمصر.

- جذب موردي المنتجات من مصر، ووضع (تخزين ومعالجة) بضائعهم على أراضي مراكز التوزيع اللوجيستي المتوفرة في منطقة موسكو.

كما تضمن محضر الاجتماع الختامي توافق الجانبين المصري والروسي في العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة من مصادرها المختلفة، فضلا عن التعاون في مجال الاستكشافات البترولية وتحلية المياه.

- مصر تتقدم بعدد من الوثائق ومذكرات التفاهم بين البلدين لدراستها

كما تضمن المحضر بنود تعزيز العلاقات في مجالات الاستثمار، والطيران المدني، والنقل والسياحة، و تقدمت مصر بعدد من الوثائق ومذكرات التفاهم بين البلدين لدراستها ومن ثم التوقيع عليها في الدورة المقبلة للجنة عملا على دعم ما تم الاتفاق عليه من خلال آليات عمل تكون جديرة بزيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين.