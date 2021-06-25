ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن درجات الحرارة سوف ترتفع بداية من اليوم الجمعة حتى تصل فى منتصف الأسبوع القادم إلى 38 درجة.

- ارتفاع نسبة الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي

وأوضح مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، في تصريحات لـ"الدستور"، وجود ارتفاع في نسبة الرطوبة فى الجو بسبب منخفض الهند الموسمي، الذي تتعرض له مصر خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن الطقس سيكون شديد الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

- ارتفاع درجات الحرارة

وأعلن الدكتور محمود شاهين عن ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، بداية من اليوم الجمعة، لتسجل العظمى في القاهرة 36 درجة، لتواصل درجات الحرارة الارتفاع حتى تصل إلى 37، و38 درجة مئوية، في منتصف الأسبوع المقبل، ليكون الطقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، باستثناء السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدًا السبت

وأكد "شاهين" أن درجات الحرارة غدًا السبت ستكون كالآتي:

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 31 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة.

درجات الحرارة الأحد

فيما أكد "شاهين" أن درجات الحرارة الأحد المقبل ستكون كالآتي:

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي، من الحرارة الشديدة التي ستحدث على محافظات مصر الأسبوع المقبل، محذرة المواطنين من التعرض لضربات شمس قد تسبب لهم إغماءات، وذلك في الوقت الذي يحذر فيه خبراء الأرصاد من التعرض المباشر للشمس.