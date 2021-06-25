الجمعة 25 يونيو 2021
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محافظات

محافظ دمياط: التنسيق مع «التنمية المحلية والزراعة» للانتهاء من المجزر الآلي الجديد

محافظ دمياط الدكتورة
محافظ دمياط الدكتورة منال عوض

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن إنشاء مجزر آلي ضخم فى دمياط، يأتي ضمن رؤية رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات .

وأضافت محافظ دمياط في تصريحات لها ، اليوم الجمعة، أنه يتم التنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة لتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والآلات الجديدة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، مشيرة إلى أن المشروع يهدف هذا المشروع تحقيق عدداً من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، وإنتاج لحوم صحية ونظيفة وآمنة، وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة،. 

- توجيه بتكثيف الأعمال الإنشائية والتشطيبات والانتهاء منها

 وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه تم استعراض كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين ( حكومي واستثماري) ومحجر صحي و"كوكر" تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط فى إطار متابعة تكليفات  رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لدمياط،  مضيفة أن  وزير التنمية المحلية وجه بضرورة تكثيف الأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية والانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة خاصة عمليات توريد المعدات الكهروميكانيكية لخدمة مواطني المحافظة والمحافظات المجاورة .

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتى التنمية المحلية والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة وباقي الجهات المعنية بالمشروع القومى لتطوير المجازر لاستمرار المتابعة لمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية و استيفاء كافة الاشتراطات اللازمة من الجهات المعنية بهذا المشروع فيما يخص الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية .
 

وأشارت محافظ دمياط إلي أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار، حيث يقع على الطريق الساحلي ويبعد عن ميناء دمياط بحوالي 12 كم ،وعن ميناء بورسعيد بحوالي 50 كم ، مؤكدة أن تنفيذ المجزر سيعمل علي الحفاظ علي البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.

دمياط محافظ دمياط المجزر الآلى منال عوض الزراعة

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