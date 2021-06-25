تقديم خدمات «حقك تنظمي» لـ23500 سيدة بكفر الشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" قد انتهت علي مستوي المحافظة، إذ كانت تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمنتفعات وتقديم خدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال .

وكانت الحملة قد بدأت فعالياتها بالمرحلة الأولي من 13 حتى 17 يونيو بإدارات “دسوق الصحية، فوه الصحية ، سيدي سالم الصحية ، بيلا الصحية، سيدي غازي الصحية، بلطيم الصحية”.

والمرحلة الثانية من 20 حتى 24 يونيو بإدارات “كفرالشيخ الصحية، مطوبس الصحية، الرياض الصحية، الحامول الصحية، قلين الصحية”، وذلك بجميع عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتي بلغ عددها 278 عيادة ثابتة ، وأيضا العيادات المتنقلة والتي بلغ عددها 22 عيادة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة .

وتتضمنت القوافل تنظيم ندوات توعوية تقوم بها الرائدات الريفيات لتوعية السيدات بأهمية تلك الوسائل والكشف وجميع الوسائل بالمجان .

وأوضحت الدكتورة ناچا عاطف، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أنه تم تقديم الخدمات للمنتفعات بواسطة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تكونت من 95 طبيبًا، وعدد 505 ممرضة ، وعدد 614 رائدة ومثقفة سكانية، هذا بجانب فرق الإشراف بالإدارات الصحية و فريق الإشراف بالمديرية و فريق إشراف الوزارة .

ولفتت إلى أن عدد السيدات اللاتي حصلن على خدمات من خلال هذه الحملة، 23500 سيدة من محافظة كفرالشيخ.

وقدمت وكيلة الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل ، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة .

وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، قد أعلنت فتح مواقع جديدة لتلقي مواطني المحافظة لقاح فيروس كورونا وذلك من خلال المراكز المعتمدة، والبالغ عددها 11 مركزًا ثابتًا واثنين متنقلين ليرتفع الإجمالي إلي 13 مركزًا.

وأكدت وكيل صحة كفر الشيخ أن مراكز تلقي اللقاح الثابتة هى مستشفى مطوبس المركزي، مستشفى فوه المركزي، مستشفى دسوق العام، مستشفى قلين المركزي، مستشفى سيدى سالم المركزي، المركز الطبي بكفر الشيخ، مستشفى سيدى غازي المركزي، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبي بالحامول، مستشفى برج البرلس المركزي، المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ.

وتابعت أن هناك فرقًا متحركة موجودة في مدارس مديرية التربية والتعليم، وكذلك المنطقة الأزهرية، فيما لم يجرِ اعتماد أي مراكز جديدة لتلقي اللقاح حتي الآن، موضحة أن اللقاح آمن وفعال، ويمكن تلقيه عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث يتم التسجيل، وتصل بعد ذلك رسالة بتحديد الموعد.