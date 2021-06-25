«الصحة»: إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، يومي 26 و27 يونيو للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات.

وأكدت الوزارة أن هذه التخصصات الطبية هي: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال، والباطنة - الأنف والأذن و العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية، و خدمات الأشعة والتحاليل.

وأوضحت الوزارة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه القوافل ستكون في محافظات "كفر الشيخ - أسيوط - الإسكندرية - الفيوم - سوهاج".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج لـ170 ألفًا و138 مواطنًا من خلال 146 قافلة طبية مجانية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل الماضى.

ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء 24 ألفًا و13 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36 ألفًا و44 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2027 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.