الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» غدا

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، يومي 26 و27 يونيو للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات.

وأكدت الوزارة أن هذه التخصصات الطبية هي: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال، والباطنة - الأنف والأذن و العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية، و خدمات الأشعة والتحاليل.

وأوضحت الوزارة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه القوافل ستكون في محافظات "كفر الشيخ - أسيوط - الإسكندرية - الفيوم - سوهاج".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج لـ170 ألفًا و138 مواطنًا من خلال 146 قافلة طبية مجانية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل الماضى.

ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء 24 ألفًا و13 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36 ألفًا و44 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2027 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.

وزارة الصحة الصحة والسكان حياة كريمه قوافل طبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

«الصحة»: استمرار حملات التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات

«نائب الجن».. 10 معلومات عن علاء حسانين بعد ضبطه بسبب التنقيب عن الآثار

«مش أول مرة».. التحقيقات تكشف مفاجأة في اتهام «تفاهة» بتجارة المخدرات

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

تفاصيل التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا: صادرات وواردات واستثمار

مصر وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون في 16 قطاعا إنتاجيا وخدميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس