منها فنون الطهي.. 8 مهارات تعلم الطفل تحمل المسئولية

يحرص العديد من الآباء والأمهات على تعلم أطفالهم العديد من المهارات قبل البلوغ على سبيل المثال الثقة بالنفس وتعلم مهارات الإسعافات الأولية.

نرصد خلال السطور التالية وفقًا لموقع hello magazine بعض المهارات المفيدة التى يمكن تعليمها للطفل وهم لا يزالون هناك.

1. كيف تدافع عن نفسك

معرفة كيفية الدفاع عن نفسك مهارة مهمة يجب أن يتمتع بها كل شخص بالغ ، ويحتاجها الأطفال أيضًا، على سبيل المثال، عند التعامل مع المتنمرين ، فإن تعلم الدفاع عن النفس يمكن أن يمنح طفلك مزيدًا من الثقة ويجعله يشعر بالاستقلالية ، مع العلم أنه يمكنهم إيجاد طريقة للخروج من موقف صعب بمفردهم ، دون طلب المساعدة من شخص بالغ.

ولا يجب أن يكون الدفاع عن النفس جسديًا. يمكن للأطفال استخدام الكلمات للحد من تصعيد النزاع ، حتى لا يتشاجر. من المهم تعليم طفلك أن يكون حازمًا لفظيًا ، وألا يعطي المتنمر رد الفعل العاطفي الذي كان يتوقعه ، أو مجرد الابتعاد.

2- إدارة الإسعافات الأولية

يجب أن يكون كل شخص قادرًا على القيام بذلك، لأن هذه المهارة قد تنقذ حياة شخص ما، ومع ذلك ، من المهم أيضًا معرفة كيفية علاج الإصابات الطفيفة أيضًا.

يمكنك البدء بالاطلاع على مجموعة أدوات الإسعافات الأولية وشرح ما يمكن استخدام كل عنصر من أجله، يمكنك حتى التظاهر بأنك مصاب وتطلب من طفلك مساعدتك، تتضمن بعض أهم مهارات الإسعافات الأولية الضغط على الجرح لوقف النزيف .

3- الطهي

أظهرت الأبحاث أن تعليم الأطفال كيفية الطهي سيجعلهم أكثر عرضة لاختيار الأطعمة الصحية، ولأن التغذية الصحية ضرورية لرفاهيتنا ،من المهم أيضًا تعريف الأطفال بمجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية ، حتى لا يشعروا بالملل ويمكنهم الحصول على أكبر عدد ممكن من الفوائد.

قد يكون السبب الذي يجعل الأطفال يختارون في كثير من الأحيان المزيد من الخيارات غير الصحية ، مثل رقائق البطاطس أو الحلويات ، هو أنهم لا يضطرون إلى قضاء الوقت في طهيها، لذا لابد من تعلم الطهي الصحي .

4. ما يجب القيام به في حالة الطوارئ

إذا حدث شيء غير متوقع أو سيئ ، حتى الكبار يخافون ويرتكبون ، لذلك يحتاج الطفل إلى الاستعداد ومعرفة كيفية التصرف في حالات الطوارئ. وإذا أخبرتهم بما يجب عليهم فعله ، يكون من الأسهل عليهم التعامل مع المواقف العصيبة عندما يكبرون.

على سبيل المثال: العلم بالرقم الذي يجب عليهم الاتصال به في حالة الطوارئ، ثانيًا أخبرهم بما يحتاجون إلى قوله بمجرد أن يرد شخص ما على مكالمتهم ، وهذا هو سبب اتصالهم ، واسمهم وعنوانهم، يمكنك حتى القيام بلعب الأدوار ، ويساعدهم ذلك على أن يكونوا أكثر استعدادًا

5- إدارة الوقت

تأكد من أن طفلك يعرف كيفية قياس الوقت، على سبيل المثال، أعطهم مهمة واطلب منهم إكمالها في 20 دقيقة، ضع ساعة في مكان قريب وبمرور الوقت، أخبرهم عن مقدار الوقت الذي قضوه بالفعل والمقدار المتبقي لهم. سيسمح هذا لطفلك بفهم مرور الوقت ومساعدته على فهم أفضل للأنشطة التي تناسب فترات زمنية معينة.

6. التعامل مع المال

حتى عندما يكون أطفالك لا يزالون صغارًا ، يمكنهم التعرف على المال والميزانية. في الواقع ، من الأفضل البدء في تعليمهم قبل بلوغهم السابعة من العمر ، لأنه بحلول هذا الوقت ، تكون المواقف والعادات المالية قد تشكلت بالفعل.

7. اتخاذ القرارات

من الطبيعي أن يرغب الآباء في الحصول على الأفضل لأطفالهم ، وبالتالي محاولة السيطرة على أكبر قدر ممكن من حياة أطفالهم، ومع ذلك، فإن تحديد كل شيء لهم دائمًا يمكن أن يجعل من الصعب عليهم اتخاذ قراراتهم الخاصة عندما يصبحون بالغين، لذلك ، حتى عندما يكونون صغارًا ، يجب أن يكون الأطفال قادرين على معرفة كيفية اتخاذ خياراتهم الخاصة وفهم العواقب.

8- التفاعل مع الآخرين

أن تكون عطوفًا ومتعاطفًا أمر مهم للتوافق مع الناس وبناء علاقات قوية ومحترمة معهم من المهم تطوير هذه الصفات في طفلك حتى يتمكن من تعلم الاهتمام بالآخرين ورؤية الأشياء من منظورهم. يمكن أن يشجعهم ذلك على تقديم الدعم للآخرين ، وبالتالي تلقي الدعم عندما يحتاجون إليه.