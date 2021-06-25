الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الأفغانية تستعيد منطقة جديدة بإقليم «فارياب» من قبضة طالبان

القوات الأفغانية
القوات الأفغانية

أكدت أفغانستان استعادة منطقة "أندخوي" في إقليم فارياب الشمالي وتحريرها من قبضة طالبان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الجمعة- أن قوات الأمن استعادت منطقة أندخوي وطهرت المنطقة من مقاتلي طالبان في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأضاف البيان، أن القوات الأفغانية تقاتل مسلحي طالبان لاستعادة جميع المناطق التي سيطر عليها مؤخرًا عناصر الحركة.

وتتصاعد وتيرة أعمال العنف بشكل كبير في أفغانستان وسط جهود السلام التي لم تسفر عن نتائج بعد.

في الوقت نفسه، وصل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غاني يرافقه رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومنذ أيام  حذرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز، من تزايد النفوذ التوسعي لحركة طالبان، ورغبتها في الاستيلاء على عدد من المناطق في البلاد بمجرد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، مشددة على أن أي جهود لتنصيب حكومة مفروضة عسكريا في كابول "ستكون ضد إرادة الشعب الأفغاني".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وخلال اجتماع افتراضي رفيع المستوى عقده مجلس الأمن الدولي لبحث التطورات الأخيرة في أفغانستان، قالت "ديبورا ليونز" إنه من بين الـ 370 مقاطعة، سقطت أكثر من 50 منطقة في أيدي طالبان منذ بداية مايو الماضي، ومعظمها يحيط بالعواصم الإقليمية، في إشارة إلى أن "حركة طالبان تستعد لمحاولة الاستيلاء على هذه العواصم بمجرد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية".

وشددت المسؤولة الأممية على أن الحملة العسكرية التي تشنها طالبان تتعارض بشكل مباشر مع التصريحات الأخيرة لرئيس مفوضيتها السياسية بأن الحركة ملتزمة بالمضي قدما مع الأطراف الأخرى في جو من الاحترام المتبادل والتوصل إلى اتفاق.

وقالت: "إن استمرار طالبان في هذه الحملة العسكرية المكثفة سيكون مسار عمل مأساويا. وسيؤدي ذلك إلى عنف متزايد وطويل الأمد من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب الأفغاني ويهدد بتدمير الكثير مما تم بناؤه وكسبه بشق الأنفس في العشرين سنة الماضية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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