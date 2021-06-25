تنفيذ 529 مشروعًا في قطاع الكهرباء بالبحيرة خلال 7 سنوات

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن قطاع الكهرباء بالمحافظة شهد خلال الـ7 سنوات الماضية من فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذ ٥٢٩ مشروعا بتكلفة إجمالية ١٦ مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من ٣٧٣ مشروعًا بتكلفة إجمالية ١٥.٦ مليار جنيه.

ولفت إلى أنه جارٍ العمل بـ ١٥٦ مشروع بتكلفة إجمالية ٣٦٥ مليون جنية مع الخطط الاستثمارية، خلال الفترة من ٢٠١٤ تم تنفيذ ٣٢٢١ مشروع من خلال ٨ خطط استثمارية بتكلفة إجمالية ٤.٣٢ مليار جنيه تمثلت في "١٩٣٠ مشروع طرق - ١٢٠ مشروع كباري - ٢٤٥ مشروع تدعيم وحدات محلية - ٣٢٧ مشروع كهرباء - ١٨٦ أمن وإطفاء ومرور - ٤١٣ مشروع تحسين بيئة".

وأشار إلى أن قطاع التعليم العالي شهد تنفيذ ١٠ مشروعات بتكلفة ١.٦٥ مليار جنيه وتم إستلام ٧ مشروعات منها بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه، وتشمل مبنى المعامل المركزية ومبنى كلية رياض الأطفال ومنظومة الحماية المدنية وتوصيل المرافق والخدمات ومبنى كلية التمريض وجارى العمل بـ ٣ مشروعات بتكلفة ١.٤٥ مليار جنية، وتلك المشروعات هى مبنى كلية طب الأسنان وإمتداده، ومبنى كلية الهندسة والورش ومبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي .

ونوه بأن قطاع التعليم الأزهري، شهد إنشاء ٨٢ معهدًا بتكلفة ١٨٤ مليون جنيه، مشيرا إلى أن قطاع التموين شهد تنفيذ ٤٧ مشروعًا بتكلفة ٢٣٠ مليون جنيه تم الانتهاء من ٤٥ مشروعًا منها بتكلفة ٢٢٨ مليون وجاري العمل بمشروعين بتكلفة ٢ مليون جنيه، وفي قطاع التضامن الإجتماعى تم تنفيذ ٦ مشروعات استفاد منها ٥٠٠ ألف مواطن بقيمة ٢ مليار جنية وتلك المشروعات هى :" تكافل وكرامة بـ ٢٣٥ ألف مستفيد بقيمة ١.٦ مليار جنيه، بالإضافة إلى ضمان إجتماعي لـ ١٠٧آلاف مستفيد بقيمة ٣٠٦ مليون جنيه، والأسر المنتجة بـ ١٣٨٠ مشروع بتكلفة ٦.٥ مليون جنيه، وتداعيات فيروس كورونا لـ ١٨ ألف مستفيد بقيمة ٤.٣ مليون جنيه، و ٣٨ مليون جنية لمشروعين جاري العمل بهما وكذا ٣٥.٢ مليون جنية مساعدات أستفاد منها ١٨٠ ألف مواطن.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ ٥ من مبادرات للتضامن الإجتماعي لـ ٣٨٥ ألف مستفيد وتلك المبادارت هى " برامج المرأة بـ ٤ برامج لـ ١٣٥ ألف مستفيدة - جمعيات بـ ١٨٠١ جمعية لخدمة ٤٥ ألف مستفيد - الأسرة والطفل بـ ١٥٠٠ وحدة لخدمة ٢٠٥ ألف مستفيد -مبادارت ٧ برامج لـ ٥٠ ألف مستفيد -فرق التدخل السريع بـ ٤٠٠ مستفيد "، وفى قطاع القوى العاملة تم تنفيذ ١٣ مشروع وبرنامج بتكلفة إجمالية ٤٦.٥ مليون جنية عبارة عن " ٩ مشروعات بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه - ٤ برامج بتكلفة ٣٧ مليون جنيه".