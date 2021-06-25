الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد الحمامصي يشارك في معرض الكتاب بـ «هموم نساء مصر بين يدي رواد النهضة»

محمد الحمامصي
محمد الحمامصي

صدر حديثا عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر طبعة جديدة من كتاب "هموم نساء مصر بين يدي رواد النهضة" جمعه وحرره وأعده للنشر الكاتب محمد الحمامصي، من تقديم هاني الصلوي، و يشارك الكتاب ضمن إصدرات الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 52 بالتجمع الخامس.

و حمل الكتاب مشكلات القراء عبر رسائلهم إلى باب"مشكلة الأسبوع" بمجلة "الاثنين" الصادرة عن مؤسسة دار الهلال في فترة الثلاثينيات والأربعينيات، وردود رواد قوى مصر الناعمة من المفكرين والمبدعين عليها آنذاك، وكان أبرزهم توفيق الحكيم، وعباس محمود العقاد، ومحمد فريد وجدي، وإبراهيم عبد القادر المازني، ومحمود تيمور، وزكي طليمات، وإبراهيم ناجي، وإبراهيم المصري، ومحمد عبد القادر حمزة، وعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، ومحمد زكي عبد القادر، ومحمد صبري، وعلي أدهم، وسليمان نجيب، وعبد الرحمن صدقي، وشوكت التوني المحامي، وأمير بقطر، وغيرهم من الأساتذة الذين تتلمذوا على أيديهم لاحقًا.

غلاف كتاب هموم نساء مصر

و وفق مقدمة "هموم نساء مصر" فإن بواكير النهضة والتنوير ارتبطت في المجتمع المصري بعلاقة وثيقة ربطت بين روادها من المفكرين والمبدعين والواقع الإنساني والحياتي والاجتماعي، خاصة في فترتي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين، الأمر الذي جعل لهذه النهضة وحراكها الليبرالي المستنير تأثير وفاعلية على المجتمع، وهو الأمر الذي ظهرت تجلياته في مختلف الأجيال التي واكبت هؤلاء الرواد وما بعدهم، حيث لا تزال أطروحاتهم الفكرية والدينية والنقدية ونتاجاتهم الإبداعية تحظى بالقراءة والتحليل والدرس على المستويين العام والخاص. 

-  تطور باب مشكلة الأسبوع بمجلة الاثنين

وقد تطورت فكرة هذا الباب الذي لم يستمر لأكثر من عامين (1939-1940)، فيما بعد، ليظهر باب (اسألوني) للكاتبة والصحفية الرائدة أمينة السعيد، ثم باب(مشكلتك) للكاتبة والقاصة صوفي عبد الله، وقد تناوب على هذه الفكرة أكثر من كاتبة وتحديدًا في مجلة "حواء" التي تصدرها مؤسسة دار الهلال.

مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة هموم نساء مصر بين رواد النهضة محمد الحمامصي هاني الصلوي دار الهلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

«الصحة»: استمرار حملات التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات

«نائب الجن».. 10 معلومات عن علاء حسانين بعد ضبطه بسبب التنقيب عن الآثار

«مش أول مرة».. التحقيقات تكشف مفاجأة في اتهام «تفاهة» بتجارة المخدرات

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

تفاصيل التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا: صادرات وواردات واستثمار

مصر وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون في 16 قطاعا إنتاجيا وخدميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس