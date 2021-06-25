طرح 14 محلا تجاريا وصيدليتين للبيع في مدينة بدر

الاسكان:

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح ٤ محلاً تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح من (18 م٢ : 36م٢) بالحي السابع بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدليات حتى مواعيد عقد جلسات المزاد، مضيفاً أنه سيتم عقد جلسة المزاد الأولى يوم الأحد 25/7/2021، لبيع 7 محال وصيدلية، وعقد جلسة المزاد الثانية يوم الثلاثاء 24/8/2021، لبيع 7 محال وصيدلية.



وأكد مندور، حرص وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، على توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، لجذب السكان إليها، بجانب توفير فرص العمل التي تتيحها تلك المشروعات.

تم إنشاء المدينة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1982 بمساحة 2971,34 فدان وتم تعديل مساحة المدينة طبقاً لعدة قرارات حتى أصبحت بمساحة 18545,43 فدان طبقاً للقرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2009.

تقع المدينة على طريق القاهرة / السويس على بعد 47 كم من القاهرة

ترتفع المدينة عن سطح البحر بحوالي 230 متر مما يؤدى انخفاض درجة الحرارة 4درجات عن المعدلات العادية.

ثانياً: المخطط العام:-

تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 18.5 ألف فدان منها 14.2 ألف فدان كتلة عمرانية

-سكنى 7018 فدان.

-صناعي 2200 فدان.

-خدمي 2173 فدان.

-مناطق خضراء 3956 فدان.

-مناطق إقليمية ولوجستية مخططة 580 فدان تقريباً.

الاستثمارات:-

إجمالى الاستثمارات 11.2 مليار جنية منها

قطاع الإسكان 3.8 مليار جنيه

قطاع المرافق 6.8 مليار جنيه

قطاع الخدمات 430.9 مليون جنيه

قطاع الزراعة 50.8 مليون جنيه