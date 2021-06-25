الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة الصحة العالمية تُحذر من «كارثة إنسانية» في سوريا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن “عدم تمديد التفويض الخاص بإرسال معونات إلى سوريا الذي ينقضي أجله الشهر المقبل، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال غرب البلاد الذي لا يزال خاضعا لسيطرة المعارضة”.
وأشارت المتحدث كريستيان ليندماير في إفادة صحفية في جنيف، إلى أن ن “إخفاق مجلس الأمن بالأمم المتحدة في تجديد التفويض لعام آخر في العاشر من يوليو، قد يحول دون تسليم اللقاحات إلى المنطقة بما في ذلك لقاحات كوفيد-19”.

وفي سياق متصل،  أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال فاديم كوليت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" ارتكبوا 37 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب السورية.
وقال فاديم كوليت  - "في منطقة وقف التصعيد في إدلب سجلنا 37 انتهاكًا مصادرها مواقع جماعة جبهة النصرة، بينها 31 رصدها الجانب السوري، توزعت على 19 انتهاكًا في محافظة إدلب، و10 في محافظة اللاذقية، و2 في محافظة حلب، و6 في محافظة حماة".
وفي وقت سابق، أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن المسلحين يخططون لتنفيذ هجمات باستخدام مواد سامة واتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية.

ورصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، 39 انتهاكا بمنطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت - أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا نفذوا 21 عملية قصف في محافظة إدلب و10 عمليات في محافظة اللاذقية و4 عمليات في حماة و4 عمليات في حلب.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء نقلا عن السفير السوري لدى موسكو أن سوريا تسلمت أول شحنة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكوفيد-19.

وقال السفير رياض حداد إن الرئيس السوري بشار الأسد جرى تطعيمه باللقاح الروسي.

سوريا منظمة الصحة العالمية كورونا كوفيد اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

«الصحة»: استمرار حملات التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات

«نائب الجن».. 10 معلومات عن علاء حسانين بعد ضبطه بسبب التنقيب عن الآثار

«مش أول مرة».. التحقيقات تكشف مفاجأة في اتهام «تفاهة» بتجارة المخدرات

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

تفاصيل التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا: صادرات وواردات واستثمار

مصر وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون في 16 قطاعا إنتاجيا وخدميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس