منظمة الصحة العالمية تُحذر من «كارثة إنسانية» في سوريا

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن “عدم تمديد التفويض الخاص بإرسال معونات إلى سوريا الذي ينقضي أجله الشهر المقبل، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال غرب البلاد الذي لا يزال خاضعا لسيطرة المعارضة”.

وأشارت المتحدث كريستيان ليندماير في إفادة صحفية في جنيف، إلى أن ن “إخفاق مجلس الأمن بالأمم المتحدة في تجديد التفويض لعام آخر في العاشر من يوليو، قد يحول دون تسليم اللقاحات إلى المنطقة بما في ذلك لقاحات كوفيد-19”.

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال فاديم كوليت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" ارتكبوا 37 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

وقال فاديم كوليت - "في منطقة وقف التصعيد في إدلب سجلنا 37 انتهاكًا مصادرها مواقع جماعة جبهة النصرة، بينها 31 رصدها الجانب السوري، توزعت على 19 انتهاكًا في محافظة إدلب، و10 في محافظة اللاذقية، و2 في محافظة حلب، و6 في محافظة حماة".

وفي وقت سابق، أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن المسلحين يخططون لتنفيذ هجمات باستخدام مواد سامة واتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية.

ورصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، 39 انتهاكا بمنطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت - أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا نفذوا 21 عملية قصف في محافظة إدلب و10 عمليات في محافظة اللاذقية و4 عمليات في حماة و4 عمليات في حلب.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء نقلا عن السفير السوري لدى موسكو أن سوريا تسلمت أول شحنة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكوفيد-19.

وقال السفير رياض حداد إن الرئيس السوري بشار الأسد جرى تطعيمه باللقاح الروسي.