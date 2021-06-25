بتكلفة 6 مليارات جنيه.. تنفيذ 405 مشروعات بقطاع الري بالبحيرة خلال 7 سنوات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قطاع الرى بالمحافظة، شهد تنفيذ مشروعات خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى ا|لآن، بلغ عددها ٤٠٥ مشروعات بتكلفة إجمالية ٦ مليارات جنيه، وتلك المشروعات منها ٣٦٧ بقطاع الري بتكلفة ٤.٥ مليار جنية "تم الإنتهاء من ٢٨٨ وجاري العمل بـ ٧٩، بالإضافة إلى مشروعات تأهيل الترع "المرحلة الأولى " بـ ٣٨ مشروع وتم الإنتهاء من ٨ وجاري العمل بـ ٣٠ مشروع بتكلفة إجمالية ١.٥ مليار جنيه .

كما أكد "آمنة" أن محافظة البحيرة تعد أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية بإجمالي ١.٩ مليون فدان وتضم ٦٣٠ جمعية زراعية، و ٦٧ مزرعة ألبان بطاقة إنتاجية ٢٨٠٠ لتر يوميا وكذا ٢٩١ مزرعة تسمين مواشي بطاقة إنتاجية ٦٤ ألف طن سنويا وتبلغ تلك النسب ٢٨ ٪ من إنتاج الجمهورية .

وأضاف محافظ البحيرة، كما تضم ٤١٥١ مزرعة بطاقة إنتاجية ١٨٣٥٠٠ طن سنوياً بما يعادل ٥٠ ٪ من إنتاج الجمهورية مشيراً إلى أن قطاع الزراعة شهد تنفيذ ٥ مبادارت “ وهي كارت الفلاح والذي استفاد منه ٤٧٧١٩٥ مستفيدا، و مشروع البرايم الذى يهدف إلى تعزيز القدارات التسويقية لصغار المزارعين ، ومشروع الري الحقلي بهدف تغير نظام الري من الري بالغمر إلى الري الحقلي بالكهرباء وتغطية المراوي المكشوفة، و مشروع "IFAD" لتدعيم القدرات التسويقية لصغار المزارعين، و منظومة "GIZ" لمتابعة مشروعات تطوير الري الحقلي ".

كما أكد أن قطاع الطب البيطري شهد تطوير ٤٢ وحدة بيطرية بتكلفة إجمالية ١٤.٥ مليون جنيه، كما تم تطعيم ٥.٥ مليون رأس ماشية من خلال ٦ برامج للتطعيم فى جميع أنحاء المحافظة .

كما شهد قطاع التموين تنفيذ ٤٧ مشروع بتكلفة ٢٣٠ مليون جنيه تم الانتهاء من ٤٥ مشروع منها، بتكلفة ٢٢٨ مليون و يجري العمل بمشروعين بتكلفة ٢ مليون جنيه .