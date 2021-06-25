لحين ورود تحريات المباحث.. حبس مدرس بنها المتهم بالتحرش

أمرت نيابة قسم بنها برئاسة المستشار خالد الديب رئيس النيابة، بإشراف المستشار عماد مهنا رئيس النيابة الكلية بشمال بنها، بحبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة تجريبية ببنها 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

صدر القرار، عقب إنتهاء التحقيقات مع مقدمي البلاغ من أولياء أمور وطالبات ومواجهة المتهم بأقوالهم التي أنكرها تماما، و من المقرر استمرار التحقيقات غدا عقب ورود تحريات المباحث وعرض المتهم على المحكمة الجزئية للنظر في تجديد حبسه.

- سؤال عدد من الفتيات الشاكيات عن الواقعة

وتم خلال التحقيقات سؤال عدد من الفتيات الشاكيات وتتراوح أعمارهن ما بين 14 عاما حتى 21 عاما، اللواتي اتهمن المدرس المتهم بالتحرش بهن في فترات وأعوام سابقة خلال دراستهن معه في الدروس فيما أنكر المتهم كل الاتهامات.

فيما قال المتهم أمام جهات التحقيقات، أن وراء الاتهام بعض المشكلات والخلافات بينه وبين إحدى الشاكيات، والتي قام بطردها من مجموعة درس خصوصي منذ عام ونصف مما تسبب في التربص به واتهامه بالتحرش.

- نتائج التحقيقات

و كشفت تحقيقات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لبحث واقعة اتهام مدرسة بإحدى المدارس التجريبية ببنها، ان زملاء المدرس المذكور وعددا من اولياء أمور المدرسة الذين شملهم البحث والتقصي أكدوا على حسن سير وسلوك المتهم وأنه لم ترد منه شكوى واحدة منذ تعيينه بالمدرسة حتى الآن.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية أعلنت ضبط مدرس اتهمته إحدى السيدات بالتحرش بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية مدعية أن المدرس اعتاد التحرش بالفتيات منذ فترة.

و تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، يفيد بورود بلاغ من 3 فتيات طالبات بمدرسة تجريبية ببنها بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن، و جرى تحرير محضر وجرى ضبط المدرس وتولت النيابة التحقيق.