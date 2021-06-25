الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 236 مشروعًا في قطاع المياه بالبحيرة خلال 7 سنوات

قطاع المياه بالبحيرة
قطاع المياه بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه وعلى مدار سبع سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام ٢٠١٤، هناك عمل دؤوب لبناء الدولة الحديثة والقوية خارجياً وداخلياً، بخطوات غير مسبوقة من التنمية والبناء وتلبية كافة الإحتياجا بكافة القطاعات والمرافق، بالإضافة إلى للأمن والأمان والاستقرار وقيام مجتمع متكامل يتمتع فيه الجميع بحقوقه ويعمل على القيام بواجباته على أكمل وجه.

وأشار المحافظ غلى أنه هذا لنجني ثمار الاستقرار والتقدم بمشروعات عظيمة وعملاقة تتحقق يوماً بعد يوم على أرض الوطن بسواعد المصريين ، ولتتبوء مصر مكانتها وريادتها عالمياً وأفريقياً وعربياً، لافتًا إلى أن محافظة البحيرة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وتوجيهاته المستمرة ودعمه المتواصل، شهدت طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً ، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن.

زأكد محافظ البحيرة أن قطاع. مياة الشرب والصرف الصحى ،والطرق شهد تنفيذ  ٢٣٦ مشروعًا بتكلفة إجمالية 22 مليار جنية خلال الفترة الماضية حيث قطاع مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي، تنفيذ ١٨٥ مشروع بإجمالي تكلفة ١٥.١ مليار جنية، ٩.٢ مليار جنية صرف صحي - ٥.٩ مليار جنية مياة شرب، حيث تم تنفيذ ٧٨ مشروع منها "٣٥ مشروع صرف صحي - ٤٣ مشروعًا في مياه شرب، وجارٍ العمل بـ ١٠٧ مشروعات ٩٢ مشروع صرف صحي - ١٥ مشروعًا في مياه شرب ".

 كما شهد قطاع الطرق والكباري تنفيذ ٥١ مشروع بتكلفة ٧ مليار جنية تمثلت في رصف ١٧ طريق بطول ٣٢٥ كم بتكلفة ١.٤ مليون جنيه - إنشاء وصيانة ١١ كوبري بطول ٦.٥ كم بتكلفة ١.٣ مليار جنية الخطط العاجلة للطرق لـ ٢١ طريق بطول ٧١ كم بتكلفة ٢٠٢ مليون جنيه، المحور الرابط فوة - جناكليس الصحراوي بطول ٨٤.٥ كم بتكلفة ٤ مليار جنية ومحور المحمودية بطول ٥٦ كم والجاري العمل به، بالإضافة إلى رصف ١٩٣٠ طريق داخلي بتكلفة تجاوزت ٢ مليار جنيه.

 كما أكد محافظ البحيرة خلال تصريحات صحفية اليوم، أن قطاع الإسكان تم تنفيذ ٤ مراحل بعدد ٧٩٩٢ وحدة سكنية بتكلفة تبلغ مليار و٤٨ مليون جنية، تم تسليم ٣٧١١ وحدة منهم إلى مستحقيها تبلغ تكلفتها ٤٥٤ مليون جنية وجارٍ العمل بـ ٣٣٠ وحدة بتكلفة ١١٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى ٣٩٥١ وحدة، تم الإنتهاء منها وتحت التسليم لمستحقيها بتكلفة ٤٨٤ مليون جنيه.

محافظة السيسي البحيرة البناء والتنمية عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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