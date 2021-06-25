الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل صعقا بالكهرباء في أحد ملاعب الكرة بالواحات البحرية

مركز شباب
مركز شباب

لقى طفل يبلغ من العمر 11 عاما، مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائي، خلال لعبه بأحد ملاعب الكرة في منطقة الواحات البحرية بالجيزة، حيث لامس شبكة تبين أنها تلامس سلك كهرباء عار، مما أسفر عن إصابته ومصرعه.

و تلقى قسم شرطة الواحات بالجيزة، بلاغا يفيد بمصرع طفل داخل أحد ملاعب كرة القدم، وذكر والد الضحية أن ابنه خلال لهوه داخل الملعب، أصيب بصعق كهربائي، نتيجة ملامسته شبكة ملامسة لسلك كهرباء عار، مما أسفر عن مصرعه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 - عقوبة القتل الخطأ

من جانبه، حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

 

صعق كهربائي الواحات البحرية الجيزة سلك كهرباء التحقيق

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وائل لطفي

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