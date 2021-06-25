الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تُخطط لمنح أفغانستان 3 ملايين جرعة من لقاح «جونسون»

لقاح جونسون
لقاح جونسون

قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تخطط لمنح أفغانستان ثلاثة ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، إذ تواجه البلاد زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.
وأوضحت بيير في تصريحات للصحفيين، حسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أنه من المقرر إرسال شحنة اللقاحات الأسبوع المقبل إلى جانب إمدادات طبية أخرى مثل أسطوانات الأوكسجين.
وأضافت أنه "بينما نواصل تنفيذ عملية الانتقال الأمني، شهدت أفغانستان تفشيًا كبيرًا لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، وسنوفر 3 ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون لشعب أفغانستان على أن يتم شحنها في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل، كما أننا سنقدم إمدادات طبية آخرى من بينها أسطوانات الأوكسجين".
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى تفاقم أزمة الأوكسجين في أفغانستان واحتياجها للقاحات لمكافحة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، لافتة إلى أنه لا يزال من غير الواضح مستوى خطورة تفشي الفيروس في البلاد نظرا لمحدودية الاختبارات.
ووفقا للصحيفة، تشير الإحصاءات الرسمية إلى وفاة 85 شخصًا يوميًا جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الأسبوع الماضي، ولكن قد يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
وتأتي خطة التبرع باللقاحات إلى أفغانستان من البيت الأبيض قبل اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأفغاني أشرف عبد الغني في وقت لاحق من اليوم.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

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