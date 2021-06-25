روسيا تُسجل 20 ألفا و393 إصابة جديدة بكورونا و601 حالة وفاة

سجلت روسيا 20 ألفا و393 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و409 آلاف و88 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا المستجد" في بيان اليوم الجمعة - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة.

وأوضح البيان، أنه تم تسجيل 601 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 132 ألفا و64 شخصا. وأضاف المركز، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 7916 إصابة، تليها مناطق ضواحي موسكو بــ 2436 إصابة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورج 1194 حالة إصابة خلال الـــ 24 ساعة الأخير.

ولفت بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد إلى أن 14 ألفا و24 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و929 ألفا و639 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

