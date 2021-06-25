الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أمور مهمة حتى ينضج الطفل ذهنيًا وعاطفيًا بطريقة صحيحة

أمور مهمة حتى ينضج
أمور مهمة حتى ينضج الطفل ذهنيًا

يسعى الوالدان طوال الوقت أن يكونوا قدوة حسنة تجاه أطفالهم، وأن يحسنوا تربيتهم.

 وهناك أمورًا يجب الالتزام بها خلال سنوات الطفولة والمراهقة في عمر الأبناء، حتى ينضجوا ذهنيا وعاطفيا بطريقة صحيحة، بحسب موقع "برايت سايد".

-التشجيع على بذل المجهود

لا بد أن يتم التشجيع من جانب الأب والأم للطفل على بذل مجهود لكي يصل لهدفه خاصة لو كان الطفل في مرحلة مدرسية، وعليه ان يبذل قصارى جهده لتحقيق هدفه ويتفوق.

-السلوك اللائق

علينا الانتباه لسلوك الطفل، وأن يكون لائق ولا يعتاك على السخرية من الآخرين، وأن يتم الاعتذار في حالة فعله ذلك.

-كلمة "لا " دون إفراط

يستخدم الأب والأم كلمة لا في بعض الأمور التى تخص الطفل  ولكن عليهم ألا تكون هذه الكلمة مستمرة معهم دون تبرير للطفل ورفضهم لكافة ما يقوله.

فإن قول "لا" لمعظم الأفكار والرغبات قد ينعكس على الطفل الذي سيكبر إما يشعر بالرفض العاطفي أو يريد الامتناع عن إخبار والديهم بمعلومات عن حياتهم في خوف من الرفض.

-قدوة حسنة للطفل

سيتعلم الأطفال بسهولة ما يعلمهم الكبار إياه، ينطبق هذا على الأشياء المتعلقة بالتعلم الاجتماعي ، والمهارات المختلفة ، والقيام بالأعمال الصالحة ، وكذلك الأشياء السيئة. إذا كان أحد الوالدين معتادًا على اتخاذ موقف تجاه الآخرين ، أو معاملة الآخرين بشكل سيء ، أو استخدام كلمات بذيئة ، فمن المحتمل أن يفهم أطفالهم أن هذا النوع من السلوك مقبول وسيقلده.

-ممارسة الهوايات

علينا تشجيع الطفل على ممارسة الهوايات الخاصة به والقراءة عبر الانترنت على كيفية اكتشاف موهبة الطفل في بادىء الأمر ومن ثم تشجيعه على الاستمرار في هذه الهواية من خلال إرساله للأماكن التى ينمي فيها الموهبة على سبيل المثال موهبة الغناء من الممكن إرساله للمعاهد الخاصة بتنمية الموهبة واثقالها.

 

تربية الأطفال امور لابد من التركيز عليها امور واجب التركيز عليها اشياء في اتربية مهمة القدوة الحسنة سماع رغبات الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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