هشام آمنة: 7 سنوات من العمل والبناء في البحيرة في عهد الرئيس السيسي

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة شهدت خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وأن ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة .



كما أكد اللواء هشام آمنة أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات القيادة السياسية فى قطاع التعليم بالبحيرة خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى اليوم شهد بناء وتشيد وإحلال وتجديد ٤٧٦ مدرسة بتكلفة إجمالية ٢.٤٧ مليار جنيه، تم استلام ودخول العمل بالفعل ٣٧٢ مدرسة بتكلفة ١.٩٧ مليار جنية وجاري العمل بـ ١٠٤ مدرسة أخرى بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه.

كما أكد محافظ البحيرة خلال تصريحات صحفية اليوم أن قطاع الصحة بلغت التكلفة الإجمالية لحجم المشروعات التي تم تنفيذها فيه ٤.٢ مليار جنيه تمثلت في ١٥٢ مشروع بتكلفة إجمالية بلغت ٢.٥ مليار جنيه منها ١٢٨ مشروع تم الإنتهاء منها بتكلفة ٢.٢٤ مليار جنيه و٢٤ مشروع جاري العمل بها بتكلفة إجمالية ٢٥٤ مليون جنيه.

كما شهدت محافظة البحيرة، ٨ مبادرات لرئيس الجمهورية بإجمالي عدد مستهدفين ٥.٧ مليون مستهدف أولا: علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية ١.٤ مليار جنيه، ثانياً: مشاركة مجتمعية ما بين" مباني - أدوية - مستلزمات - أجهزة " بتكلفة إجمالية بلغت ٣١٢ مليون جنيه.

كما أكد محافظ البحيرة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي"المعهد الطبي القومي بدمنهور - مستشفى كوم حمادة الجديدة - مستشفى دمنهور العسكري - مستشفى الكبد بدنشال بدمنهور.