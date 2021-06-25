الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«دياكونيا للتنمية» ينظم دورة تدريبية لتأهيل كوادر قيادية في المجال التنموي بالدلتا

كنيسة
كنيسة

أعلن مكتب دياكونيا للتنمية عن تنظيم دورة تدريبية، لتأهيل كوادر قيادية في المجال التنموي "TOT"، وذلك لسكان منطقة الدلتا، و  تبدأ الدورة التدريبية في الثامن من يوليو المقبل، ولمدة 4 أيام، لتنتهي في الحادي عشر من يوليو المقبل.

و تقام الدورة التدريبية بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، و يُشترط  أن يكون المتدربين من سكان المناطق التالية (قويسنا - المحلة - طنطا - أشمون)

جدير بالذكر أن مكتب دياكونيا للتنمية سيتحمل كافة تكاليف الدورة التدريبية، بالإضافة إلى توفير إقامة كاملة للمتدربين، وذلك بدار سيدة السلام، مقر إقامة الدورة التدريبية، بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

 - الكنيسة تبدأ صوم الرسل

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التي تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ في خدمته.

- مدة الصوم مُتغيرة

 

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

 

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.

مكتب دياكونيا للتنمية المجال التنموي منطقة الدلتا بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك مكتب دياكونيا الكاثوليك اقباط الكاثوليك الدورة التدريبية القديسين بطرس وبولس الرسول دار سيدة السلام سيدة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

«الصحة»: استمرار حملات التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات

«نائب الجن».. 10 معلومات عن علاء حسانين بعد ضبطه بسبب التنقيب عن الآثار

«مش أول مرة».. التحقيقات تكشف مفاجأة في اتهام «تفاهة» بتجارة المخدرات

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

تفاصيل التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا: صادرات وواردات واستثمار

مصر وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون في 16 قطاعا إنتاجيا وخدميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس