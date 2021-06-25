تراجع استثمارات كوريا الجنوبية المباشرة بالخارج في الربع الأول من 2021

أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن الاستثمارات الكورية المباشرة بالخارج تراجعت بنسبة 21.6% على أساس سنوي، في الربع الأول العام الجاري في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وبلغت قيمة الاستثمارات التي قامت بها الشركات الكورية 11.2 مليار دولار، في الفترة ما بين شهري يناير ومارس، مقارنة بـ14.3 مليار دولار قبل عام، وفقا للبيانات من وزارة الاقتصاد والمالية.

وتراجعت الاستثمارات بعد زيادة بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.

وكانت الاستثمارات الكورية المباشرة بالخارج قد تراجعت للربع الثالث على التوالي في الربع الثالث من العام الماضي، حسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وسجل صافي الاستثمار الكوري المباشر بالخارج تراجعا بنسبة 31.6% على أساس سنوي إلى 7.65 مليار دولار خلال الربع الأول، وفقا للبيانات.

وحسب القطاع، تراجعت استثمارات البلاد الخارجية في قطاع التصنيع بنسبة 3. 14% على أساس سنوي إلى 82. 2 مليارات دولار، وسجلت انخفاضًا في قطاع الجملة والتجزئة بنسبة 4. 58% على أساس سنوي إلى 460 مليون دولار، غير أن استثمارات الشركات المحلية في قطاعي التمويل والتأمين قفزت بنسبة 75.4% إلى 5.37 مليار دولار.

وتراجعت الاستثمارات الكورية المباشرة في الولايات المتحدة بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.21 مليار دولار، في حين ارتفعت الاستثمارات في الصين بنسبة 15.9% إلى 860 مليون دولار.

وتعاني كوريا الجنوبية من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في اليوم الجمعة عن تسجيل 634 إصابة جديدة بكوفيد- 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 153 ألفا و789 شخصا.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2009.

كما تعافي من المرض 601 حالة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 145 ألفا و389 حالة.

وتلقى 2 .15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي، وهو ما يمثل 29.6% من تعداد سكان البلاد البالغ 51.3 مليون نسمة.