الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أمريكا تجيز استخدام عقار أكتيمرا لعلاج مصابي كورونا داخل المستشفيات

كورونا
كورونا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحًا لاستخدام عقار أكتيمرا لعلاج المصابين بكوفيد-19 من البالغين والأطفال في المستشفيات في حالات الطوارئ.

وقالت الإدارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إنه يمكن استخدام العقار لعلاج المرضى الذين يتلقون الكورتيكوستيرويدات ويحتاجون إلى دعم بالأكسجين أو أجهزة تنفس صناعي أو أكسدة غشائية خارج الجسم.

وأضاف البيان أن عقار أكتيمرا غير مصرح باستخدامه لمرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات، وأن التجارب السريرية أظهرت أن العقار يقلل مخاطر الوفاة والوقت الذي يستغرقه المرضى في المستشفيات للتعافي.

وقالت الدكتورة باتريسيا كافازوني، مديرة مركز إدارة الغذاء والدواء لتقييم الأدوية والبحوث في بيان، إن إجراء اليوم يُظهر التزام إدارة الغذاء والدواء بإتاحة علاجات جديدة خلال كل مرحلة من مراحل جائحة كورونا العالمية.

وأضافت أنه "على الرغم من نجاح اللقاحات في تقليل عدد المرضى المصابين بكوفيد-19 الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى، فإن توفير علاجات إضافية لأولئك الذين يدخلون المستشفى يعد خطوة مهمة في مكافحة هذا الوباء".

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.


كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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