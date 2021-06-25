الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

من هو رودي جولياني محامي ترامب الممنوع من مزاولة المحاماة في نيويورك؟

رودي جولياني
رودي جولياني

أفاد بيان صادر من إحدى المحاكم الأمريكية بإيقاف محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مزاولة المهنة.

وتم تعليق ترخيص رودي جولياني لمزاولة الأعمال القانونية في نيويورك، بسبب إطلاقه مزاعم كاذبة ومضللة بشكل واضح حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وقضت محكمة في نيويورك بأنه كذب أمام الجمهور ولفق مستندات قانونية.

- من هو المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي السابق؟

 

-هو رودولف ويليام لويس جولياني المعروف بـرودي جولياني.


- ولد  في 28 مايو 1944.


- سياسي أمريكي من أصل إيطالي.


-  كان الحاكم السابق لمدينة نيويورك عن الحزب الجمهوري بين عامي 1994و 2001.


-  كان أحد أبرز المرشحين للرئاسة الأمريكية لانتخابات عام 2008 عن الحزب الجمهوري.


-  حصل جولياني على شهادة في القانون وعمل في هيئة الإدعاء العام الفيدرالية.

- يعرف جيولياني بالمواقف الليبرالية اجتماعيا، مثل إقراره بحق المرأة بالإجهاض.


-   دعم قوانين التحكم بامتلاك الأسلحة النارية.

-  يعرف عنه اعتناقه فكر المحافظين الجدد واليمينيين الصهاينة في السياسة الخارجية.


 - قرار تجميد رخصته


يذكر أن لجنة مؤلفة من خمسة قضاة اتخذت قرارا بتجميد رخصته مؤقتا، إلى حين صدور قرار بعد جلسة استماع تأديبية كاملة.

جدير بالذكر، أنه في إبريل الماضي قام محققون فيدراليون أمريكيون بتفتيش منزل جولياني، في مانهاتن بمدينة نيويورك، وأفاد مسؤولون بأن عملية المداهمة جاءت في إطار تحقيق في تعاملات له في أوكرانيا.

وكان المدعون الفيدراليون يحققون في دور "جولياني" في محاولة التأثير على المسؤولين الأوكرانيين، لتلويث سمعة الرئيس الحالي جو بايدن الذي كان وقتها مرشحا لمنافسة ترامب في السباق الرئاسي.

وأدت الجهود المبذولة للضغط على أوكرانيا إلى مساءلة ترامب للمرة الأولى في عام 2019.

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