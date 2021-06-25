الجمعة 25 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي وترقب لبيانات التضخم الأمريكي

الذهب
الذهب

ارتفع الذهب اليوم الجمعة ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع، بدعم من أداء ضعيف للدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات قد تلقي المزيد من الضوء على صورة التضخم في الولايات المتحدة.
وأدت إشارات متباينة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة إلى نزول أسعار الذهب ستة بالمئة الأسبوع الماضي، ثم تعافيها هذا الأسبوع بواقع 0.9 بالمئة.

وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1779.50 دولار للأوقية (الأونصة) بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1780.20 دولار.
وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية "أسعار الذهب محتشدة في نطاق ضيق... المخاوف بشأن التضخم هي السبب الرئيسي في أن الأسعار لا تنخفض عن هذه النقطة". 

ويُعتبر الذهب تحوطا من ارتفاع التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز، ويتابع المستثمرون أيضا أسعار المنتجين الأمريكيين المقرر صدور بياناتها في وقت لاحق اليوم.

وقال هاريش إنه في الأمد المتوسط، فإن تعافي الاقتصاد الأمريكي يعزز الدولار، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل هبوط أسبوعي بعد أن زاد نحو اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بفضل إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص ميله صوب تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي.

لكن جيروم باول رئيس المجلس قال هذا الأسبوع إن التضخم لن يكون المحدد الوحيد للقرارات بشان أسعار الفائدة، مما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن تشديد السياسة النقدية. 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2655.72 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1099.98 دولار وكلاهما على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس.

الذهب كورونا سعر الذهب الدولار النفط

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