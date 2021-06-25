الإمارات توقع اتفاقية تعاون لدعم قطاع التعليم في عدة دول إفريقية

وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية وجامعة السوربون أبوظبي اتفاقية تعاون لدعم قطاع التعليم في عدد من الدول الإفريقية، من خلال توفير 60 منحة دراسية كاملة في درجة البكالوريوس للطلبة المؤهلين من الدول الإفريقية المتحدثين باللغة الفرنسية، وذلك لمتابعة دراستهم في جامعة السوربون أبوظبي.

ووقع الاتفاقية- خلال اجتماع افتراضي وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الجمعة، من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية سلطان محمد الشامسي مساعد الوزير لشئون التنمية الدولية، ومن جامعة السوربون أبوظبي البروفيسورة سيلفيا سيرانو مديرة الجامعة.

ويتيح هذا التعاون، في ظل جائحة كوفيد- 19، الفرصة لتقديم منح دراسية لبناء قدرات الطلبة في هذه الدول من خلال التركيز على دعم رأس المال البشري، وهو المحور الرئيسي للتنمية، من خلال تمكين الشباب في إفريقيا من الجنسين من بناء مستقبل أفضل، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في دولهم ومجتمعاتهم المحلية، ومن المتوقع أن يتم التنفيذ في شهر سبتمبر للعام الدراسي 2021/ 2022، حيث سيتمكن الطلبة من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

ويتم تقديم المنح الدراسية للدول الشريكة كجزء من سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، من خلال برنامجها للمساعدات الفنية الذي يهدف إلى دعم الكفاءات الحكومية وبناء قدرات الكوادر الوطنية.

وتقوم دولة الإمارات بتنفيذ برامج لتعزيز فعالية الحكومة ودعم الدول النامية من خلال برنامج الإمارات للمساعدات الفنية UAETAP، وذلك عبر تنظيم أنشطة التعاون الفني، بحيث يعتمد البرنامج على الدروس المستفادة من تجربة دولة الإمارات في التنمية، ويُقدم البرنامج خدماته بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والشركات الإماراتية المعنية، كما تعمل دولة الإمارات مع الدول المانحة والشركاء الدوليين لتوفير البرامج في التعاون الفني للدول المستفيدة وبناء القدرات المهنية.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل 1694 طالبًا من 70 دولة، من بينهم 650 طالبة، ضمن برنامج المنح الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الإماراتية منذ عام 2018، من ضمنهم 725 طالبًا وطالبة من إفريقيا.