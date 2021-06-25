الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرار جديد ضد عصابة «مواسير البترول» في الإسكندرية

عصابة «مواسير البترول
عصابة «مواسير البترول

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار سائقان، بعد اتهامهم بسرقة 15 ماسورة من مادة البولي إيثيلين والخاصة بأحد مشروعات شركات البترول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المبلغ المالي والمضبوطات.
تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزة، يفيد بورود بلاغ من مسئول بإحدى شركات البترول الكائن مقرها بمنطقة سموحة بالإسكندرية، باكتشافه سرقة عدد 15 ماسورة من مادة البولى إيثيلين والخاصة بأحد المشاريع بأحد الطرق بدائرة القسم.

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين، وقيامهم بإحضار سيارة نقل وكذا معدة ثقيلة قيادة سائقين والاتفاق معهم على نقل المسروقات لمحافظة الدقهلية، لأحد مصانع تدوير البلاستيك ملك أحد المتهمين وقيامهم ببيعها له مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالي، وكما تم ضبط "أكياس ورولات بلاستيك وكمية من البلاستيك المعاد تدويره" بإجمالي وزن طن ومائة كيلو جرام تقريباً.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرروا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 

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