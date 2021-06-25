«قومي المرأة» يثمن جهود بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بالجهود العظيمة التى بذلتها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، فى إطلاق نداء عالمي فى مجلس حقوق الانسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم بالتعاون مع بوركينا فاسو وصندوقيّ الأمم المتحدة للسكان والطفولة، والذى حظي بدعم غير مسبوق من 136 دولة.

وقدمت الدكتورة مايا مرسى خالص التحية والتقدير إلى السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين على هذه الجهود العظيمة التى بذلتها بعثة مصر، مؤكدة أن ذلك يعد انتصاراً جديداً لمصر فى ملف القضاء على ختان الإناث، وأنه يأتى اتساقاً مع جهود مصر الحثيثة للقضاء على هذه الممارسه الضارة والتى توجت خلال العام الحالى بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، حيث تضمنت التعديلات استحداث وتوسيع نطاق التأثير ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة بالحبس حتى إن لم تقع.

وكان المجلس القومى للمرأة، نظم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الدورة التدريبية الافتراضية التى تستهدف تمكين المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، أن الدورة التدريبية يحاضر فيها عدد من فريق عمل منظمة العمل الدولية، وتحضرها أكثر من 40 متدربة من النساء والفتيات ذات الإعاقة من 14محافظة ويشارك فيها عدد من عضوات لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس وعضوات فروع المجلس بالمحافظات على مقعد الإعاقة، وتستمر أعمالها لمدة 5 أيام.