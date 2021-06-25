وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يستعرضان معدلات تنفيذ مشروع تطوير المجازر

استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمقر الوزارة، أخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية لحوالى 150 مجزر على مستوي الجمهورية بالتنسيق والتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة، حيث يقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والآلات الجديدة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان.

ويهدف المشروع لتحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين وإنتاج لحوم صحية ونظيفة وآمنة وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.

وخلال الاجتماع، تم أيضاً مناقشة واستعراض كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين (حكومي واستثماري) ومحجر صحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط، فى إطار متابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لدمياط.

ومن جهته، أكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية، حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالى 150 مجزر بتمويل من الوزارة على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 47 مجزراً والثانية 51 مجزراً والثالثة 52 مجزراً.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى للتطوير المجازر ستكون بتكلفة حوالي 1.6 مليار جنيه وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، مشيار إلى أن سعى رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

وخلال الاجتماع، طالب وزير التنمية المحلية بضرورة تكثيف الأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية والانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة خاصة عمليات توريد المعدات الكهروميكانيكية لخدمة مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة.

ومن جهته، أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن الاجتماع ناقش الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المجازر فى توقيتها المحددة وضرورة تطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزاة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة.

ووجه "القصير" المسئولين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كافة أوجه الدعم الفني لتطوير المجازر بما يضمن جودتها والانتهاء منها في أسرع وقت.

وأكد وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم، لافتاً إلى أنه سيتم تحديث وتطوير المجازر بصورة جيدة للقضاء علي الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى.

وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتى التنمية المحلية والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة وباقى الجهات المعنية بالمشروع القومى لتطوير المجازر لاستمرار المتابعة لمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية واستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة من الجهات المعنية بهذا المشروع فيما يخص الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية .