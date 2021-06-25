بعد «مذبحة الميكروباص».. وكيل «أوقاف قنا» يؤدي صلاة الجمعة في «أبو حزام»

يؤدي الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، صلاة الجمعة، اليوم، من داخل قرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، عقب حادث الذي راح ضحيته 10 أشخاصن فيما أصيب 7 أخرون بطلقات نارية.

وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة قنا، ووفد من المديرية، سيكون داخل القرية، ظهر اليوم؛ وذلك لحث الأهالي على ردم الدم، وحثهم على ضرورة التسامح والمحبة فيما بينهما.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية، في حل كافة النزاعات داخل قرية أبو حزام بمركز نجع حمادي، إلى جانب قرية حمرة دوم، وفرض حالة من الاستقرار الأمني بداخلها، خاصًة بعد وقوع حادث المذبحة منذ أقل من شهر.

وكانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، 15 متهما في مذبحة قرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد القبض على 15 شخصًا من المتهمين بارتكاب مذبحة قرية أبو حزام بنجع حمادي، والتي أودت بحياة 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين بطلقات نارية.

وفي سياق متصل، مشطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قرية أبو حزام والقري المجاورة لها، وفرضت كردونًا أمنيًا بداخلها لضبط المتهمين.

وبينت التحريات الأولية، أن المتهمين أمطروا ركاب سيارة ميكروباص بوابل من الأعيرة النارية أخذا بالثأر بعد وفاة أحد أبناء العائلة، إلا أن السيارة المحملة بالنساء والأطفال كانت محملة بأفراد من عائلات أخرى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من فرض السيطرة على القرية وفرضت كردونا أمنيا بين أطراف المشاجرة.

وكان 10 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 7 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية، حيث وقعت المشاجرة بين عائلتين السعدية والعوامر، وأسفرت عن مقتل هدى سعيد نور، 8 سنوات، ومحمد سيد محمد، 22 سنة، وحنان حمادة شاكر، 20 سنة، ويوسف مسعود أنور، 15 سنة، وعدل حسين أحمد، 45 سنة، وسامي عبد الشكور محمد، 43 سنة، وفتحي عمر محمد حسين 30 سنة، ونور الدين عبد الشافي محمد 65 سنة، واثنين مجهولي الهوية، وإصابة هدية شحات، وجمال عبد اللطيف، وصابرين أحمد، وايوب وليد، وثناء محمد، وعلاء عبد الصبور، وناجح مسعد.



