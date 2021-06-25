مَن هو عبدالله الحماحمي المحكوم عليه بالسجن 30 عامًا في فرنسا؟

قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، أمس، بالسجن 30 عامًا على مصري هاجم بساطورين عسكريين في مركز كاروسيل دو لوفر التجاري، في العاصمة الفرنسية قبل أربع سنوات، وتحديدا في 3 فبراير عام 2017.

وتضمن الحكم الصادر في حق المصرى عبد الله الحماحمي، منع الإفراج عنه قبل أن يمضي ثلثي مدة عقوبته، على ما أوضح رئيس المحكمة لوران رافيو بعد مداولات استمرت أكثر من 7 ساعات.

أبرز المعلومات عن عبدالله الحماحمى مرتكب الواقعة

_ عبدالله رضا رفاعي الحماحمي.

- مصرى الجنسية.

_ الحماحمي من مواليد ١٠ يونيو ١٩٨٨.

_ مواليد مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

_ كان يمثل المنتخب المصري في لعبة الإيروبكس.

_ كان يعمل في شركة محاماة واستشارات قانونية بدولة عربية.

_ لم تسجل ضده أي مخالفات في فرنسا.

_ بايع تنظيم داعش قبل العملية في ٢٠١٧.

_ سافر الي باريس في مهمة عمل عام ٢٠١٧.

_ كتب تدوينات علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تدعو إلى القتال وشن الحرب ضد من وصفهم بأنهم يخافون قيام دولة الإسلام وكتب الله.

_ منع من دخول الأراضي الفرنسية.

_ تم إدراج اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الإرهابية.

يذكر أنه في صباح الثالث من فبراير 2017 في مركز اللوفر التجاري، هاجم الحماحمي بواسطة ساطورين مرتديا قميصا قطنيا أسود اللون مع جمجمة، دورية عسكرية.

وأصيب أحد العسكريين في فروة الرأس، فيما أصيب المهاجم بجروح خطرة إثر اطلاق النار عليه.

وأقر المهاجم خلال محاكمته في باريس بأنه بايع تتنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ العملية، مع تشديده على أنه لم يكن يقصد القتل، وكان هدفه تشويه أحد اللوحات الفنية في متحف اللوفر، علي حد قوله في التحقيقات.