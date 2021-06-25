أهمها تطوير الري وإلقاء زريعة في النيل.. حصاد «الزراعة» في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 44، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأشار الحصاد الإسبوعي للوزارة إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الترتيبات الخاصة بالإطلاق الرسمي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في ضوء استعداد الدولة للتدشين الرسمي لهذا المشروع، على الرغم من بدء أعمال تنفيذ المشروعات بعدد كبير من المواقع، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية.

كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وقدم لهم التهنئة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على انشائها واستعرض معهم الانجازات التى شهدها قطاع الزراعة خلال ال7 سنوات السابقة سواء فى مجال التوسع الأفقي او الرأسى وزيادة تنافسية الصادارات الزراعية المصرية وأيضا المبادرات التى اطلقتها الدولة المصرية فى مجال الانتاج النباتى او الحيوانى او منتتحات الالبان كما استعرض معهم موقف وسياسات تحقيق الامن الغذائى وجهود الدولة فى سبيل تحقيق الامن وتقليل الفجوة الغذائية وأيضا برنامج الاصلاحات الهيكلية لقطاع الزراعة، كذلك إلتقى السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بالمهندس حسين سعيد بحري رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لأمات الدواجن إحدي أكبر الإستثمارات السعودية في مصر ،والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية و السمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة.

وترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جلسة المؤتمر الوزاري الرابع للإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي للزراعة حول استخدام الحلول الرقمية في الزراعة لمكافحة الأمراض وتعزيز المجتمعات الريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما تواصل مع بعض رؤساء شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر، والتأكد من تفعيل الزراعة التعاقدية بين الشركات والمزارعين وقال القصير أنه جارى إنهاء الأزمة بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين.

وتحت رعاية وزير الزراعة أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، اطلاق فعاليات المبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث، من محافظة بني سويف، والتي يتم تنفيذها من خلال وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، لرفع كفاءة الري وترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من وحدتي الارض والمياه وزيادة الانتاجية الزراعية، وارتفاع مستوي المعيشة للمزارعين، كما أعلنت الادارة المركزية للحجر الزراعي البدء في العمل على تكويد المزارع والكيانات التصديريه بالكامل، حيث من المقرر البدء في تكويد مزارع الرمان كمرحلة أولى، وذلك نظرا لقرب الموسم التصديري له.

وواصل قطاع الإرشاد الزراعي، ممثلا في الإدارة المركزية للبساتين، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، زياراته ولجانه المكثفة بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول لتوصيل المعلومة الارشادية لهم، حيث أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، نشاط مكثف للقطاع ممثلا في الادارتين المركزيتين للبساتين والارشاد الزراعي، شملت المرور على ٥ محافظات: المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، والوادي الجديد.

كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، في ورشة العمل الخاصة بالشراكة بين الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى للبحوث والابتكار، كما تم عقد برنامج تدريبي لعدد من الباحثين ،وأعضاء الهيئة البحثية بالمعمل على نظام الأيزو ISO 45001/14001 فى مجال الصحة والوعلى internal audit عن طريق الاستعانة بإحدى الخبراء من شركة OCA global، كذلك برنامج تدريبي لعدد من الباحثين بمجموعة عمل العناصر الثقيلة على جهاز مطياف كتلة البلازما الثلاثي الرباعي المقترن الحثي ICAP TQe ICP MS/MS من قبل خبير من الشركة الموردة له، وهذا الجهاز يعد أحدث تقنية في تقدير العناصر الثقيلة في الأغذية، كما أعلن المعمل استلام وتحليل واصدار الشهادات لحوالي 5000 عينة تم استلامها من العملاء.

وأعلن أيضا قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن البحيرة ومديرية الزراعة المختصة بالبحيرة ضبط 106 طن من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الأعلاف غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون اية بيانات، وتم إحالة الأمر إلى النيابة لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة، كما استهل مركز بحوث الصحراء نشاطه هذا الأسبوع من واحة الخارجة بإقرار حزمة من الممارسات الزراعية المستدامة للمحاصيل الحقلية ونخيل البلح، حيث أقر مزارعي واحة الخارجة والجهات التنفيذية بطريقة تشاركية مجموعة من الممارسات الزراعية السليمة والمستدامة لإدارة الموارد الطبيعية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، كما احتفل المركز باليوم العالمي لمكافحة التصحر، حيث يقام الإحتفال هذا العام تحت شعار: "إصلاح النظم الإيكولوجية.. الأراضي.. التعافي.. (أرض سليمة لإعادة البناء علي نحو أفضل).

ونظمت إدارة المصايد بالهيئة العامة لتنمية الثروة ورشة عمل عن رصد الصيد العرضي للسلاحف البحرية والكائنات البحرية الكبري بالبحر المتوسط، وتهدف ورشة العمل الى فهم الصيد العرضي للكائنات البحرية المهددة بالانقراض علي مستوي البحر المتوسط في محيط المياة الإقليمية المصرية وتعزيز قدرات الصيادين في التعامل مع هذه الأنواع، كما نظم المعمل المركزي للنخيل مدرسة حقلية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة، وبحضور عدد من مزارعي النخيل والأشخاص المهتمين بزراعة نخيل البلح عن عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التى تجرى على نخيل البلح وكيفية اجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول.

وقام الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بالمرور على محطة غربلة كفور النيل بالفيوم والتقى مع كافة العاملين بالمحطة و الوقوف الميدانى على تجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية ومدى كفاءة العمل بمحطة الاعداد.

كما أعلنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، القاء 3 ملايين زريعة أسماك البلطى في نهر النيل وذلك طبقا لخطة تنمية المسطحات المائية ونهر النيل وفروعه والبحيرات بإجمالى كميات زريعة قدرها 69 مليون وحدة زريعة من أنواع البلطى النيلى والمبروك الفضى ومبروك الحشائش والطوبارة.