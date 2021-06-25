نواب أمريكيون يقترحون قانونا لمواجهة الهجمات الإلكترونية

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من حزبيه " الديمقراطي والجمهوري"، مشروع قانون يستهدف زيادة وعي المواطنين بالتهديدات الإلكترونية ضد البنى التحتية الحيوية.

ويتضمن هذا التشريع دروسا في كيفية تحديد هوية الرسائل الخبيثة عبر البريد الإلكترونية وأهمية تغيير شفرات الدخول السرية باستمرار وزيادة خطوات التأمين على الحسابات الإلكترونية الهامة والتنبيه إلى مخاطر إتاحة شبكات الـ"واي فاي" المفتوحة.

ويقود هذه المبادرة النائب الجمهوري آدم كينزينجر بمشاركة النائبة الديمقراطية آن إشو ضمن مجموعة متنوعة من النواب من كلا الحزبين بالكونجرس.

ويأتي هذا التشريع المقترح في أعقاب سلسلة من الهجمات الإلكترونية استهدفت منشآت هامة بالولايات المتحدة على مدى الأشهر الماضية.

وفي وقت سابق، أكد وزراء أمريكيون، أن الرئيس جو بايدن يدرس جميع الخيارات لمواجهة التهديد المتزايد للهجمات الإلكترونية.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، إن "إدارة بايدن تبحث جميع الخيارات للدفاع عن البلاد في مواجهة منفذي جرائم الإنترنت".

ولم تذكر رايموندو بالتفصيل هذه الخيارات، لكنها أشارت إلى أن "الموضوع سيكون على جدول الأعمال عندما يجتمع بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر".

وتابعت: "نحن لا نستبعد أي شيء في هذا النقاش، بينما ندرس التداعيات أو العواقب المحتملة أو الرد".

من جهتها، قالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم لشبكة "سي.إن.إن"، إن "خصوم الولايات المتحدة لديهم القدرة على إغلاق شبكة الكهرباء بالكامل"، مشيرة إلى "آلاف الهجمات على جميع أجزاء قطاع الطاقة".

وقال وزير النقل بيت بوتيجيج، إن "هجوم مايو على شبكة خطوط أنابيب شركة كولونيال، والذي أدى إلى نقص مؤقت في البنزين، أظهر التداعيات على المستوى الوطني التي يمكن أن يتسبب فيها اختراق شركة خاصة".

وقال مسؤولون، إن "البيت الأبيض يعتزم استغلال قمة 16 يونيو لإيصال رسالة واضحة إلى الرئيس الروسي".

ويطالب المسؤولون الأمريكيون الشركات الخاصة بأن تكون أكثر يقظة وشفافية بشأن الهجمات.