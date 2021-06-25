اليابان تتبرع بملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الجمعة، أن اليابان ستتبرع بمليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا لكل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند اعتبارًا من الأسبوع المقبل.



وقالوزير الخارجية الياباني في مؤتمر صحفي دوري وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن اليابان ستقدم أيضًا مليون جرعة إضافية لكل من تايوان وفيتنام، إلى جانب دفعتين قدمتهما طوكيو إلى تايبيه وعددها 1.24 مليون، ومليون إلى هانوي في وقت سابق من شهر يونيو الجاري.



وجاء قرار اليابان بالتبرع باللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية، وتم إنتاجه بموجب ترخيص في اليابان اعتبارًا من الأول من يوليو بعد تلقيها طلبات توريد من تايوان وبعض الدول الأخرى.



وأضاف "موتيجي"، ستوفر اليابان حوالي 11 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لدول في جنوب شرق آسيا وجنوب غرب آسيا وجزر المحيط الهادئ من خلال مبادرة كوفاكس العالمية المدعوم من الأمم المتحدة، وذلك اعتبارًا من منتصف يوليو المقبل.

- نصف المواطنين من كبار السن في البلاد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة اليابانية أن أكثر من نصف المواطنين من كبار السن في البلاد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أمس الخميس، أن البيانات الصادرة اليوم أظهرت أن 18 مليونًا و130 ألفًا و125 شخصًا أو أكثر من 51% من كبار السن في اليابان تلقوا الجرعة الأولى، بينما تلقى نحو 18% اللقاح بشكل كامل.

وأضاف التليفزيون أن عملية تطعيم الأشخاص الذين بلغوا 64 عامًا وأكثر بدأت في منتصف شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى إكمال عمليات التطعيم لكل من يرغب في هذه الفئة العمرية بحلول نهاية شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن نحو 52% من كبار السن في العاصمة (طوكيو) تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، في حين تلقى نحو 46% من كبار السن في محافظة (أوساكا) الجرعة الأولى.