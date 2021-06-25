الجمعة 25 يونيو 2021
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الدين لله

الكسنزانية تفتتح فرع جديد لها

لنشر «التصوف»... «الكسنزانية» تعلن افتتاح فرع جديد في الفلوجة العراقية

مقر الكسنزانية بالفلوجة
مقر الكسنزانية بالفلوجة

أعلنت الطريقة الكسنزانية، عن افتتاح فرع جديد لها بمدينة الفلوجة العراقية.

قالت الطريقة في بيان لها “تنفيذاً لأمر أستاذنا حضرة الشيخ الغوث شمس الدين محمد نهرو الكسنزان تم هذا مساء أمس الخميس الموافق ٢٤ من شهر يونيو، افتتاح التكية العلية القادرية الكسنزان في مدينة الفلوجة”.

وكشف البيان أنه سيتم تنظم أول حلقة ذكر في الزاوية الجديدة للطريقة وهذا هو  الذكر الرسمي المتعارف عليه، حيث أقيمت الجلسة بحضور مريدي وأتباع الطريقة  ومبارك على الجميع افتتاح التكية لتكون منارة للعلم والنور ومن الله ورسوله والمشايخ الهمه والتوفيق وصل اللهم على سيدنا محمد الوصف والوحي والرساله والحكمه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.
الجدير بالذكر، أن الطريقة العَلِيّة القادِريّة الكَسْنَزانِيّة هي طريقة صوفية منتشرة  في العراق وتركيا وإيران ومصر والعديد من دول العالم ويقع المقر الرئيسي لهذه الطريقة في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وتُنسب هذهِ الطريقة إلى علي بن أبي طالب وعبد القادر الجيلاني وعبد الكريم شاه الكسنزان ومعنى لقب شاه الكسنزان الكردي هو «سلطان الغيب»، وآخر شيوخ الطريقة شمس الدين نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني.

والكسنزان كلمة كردية تعني "لا يعلم حقيقته أحد" أطلقت كَلقب على أسرة الطريقة بعد أن لقُب به جدهم الأول عبد الكريم بسبب انقطاعه لمدة أربع سنوات عن الناس مختليًا في أحد جبال قرداغ بضواحي مدينة السليمانية، وحينما كان يُسأل عنه يجاب بـ(كسنزان). 

وبعد عودته جرى اللقب على ألسنة الناس وعَلَما لهذه الطريقة التي تبنى عبد الكريم وأبناؤه وأحفاده من بعده، أما العشيرة التي تنتمي لها أسرة الكسنزان فهي السادة البرزنجية، والأب الأعلى لها هو الشيخ عيسى البرزنجي أول من سكن في برزنجة شمالي العراق. 
 

 

المقر الجديد الكسنزانية بالفلوجة

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التصوف الكسنزانية العراقية افتتاح فرع جديد الفلوجة

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