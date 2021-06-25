فرض الإغلاق على مناطق من سيدنى مع تزايد الإصابات بكورونا

قالت السلطات المحلية في أستراليا إنه تم فرض الإغلاق على مناطق في سيدني لمدة أسبوع على الأقل بداية من اليوم الجمعة مع تنامي تفشي فيروس كورونا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قالت جلاديس بيريجليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، بعد الإعلان عن أن السلطات الصحية قد سجلت 22 حالة جديدة منذ آخر تحديث للحالات، إن السكان في أربع مناطق داخلية وشرقي سيدني والأشخاص الذين يعملون هناك يجب عليهم عدم مغادرة منازلهم "إلا للضرورة القصوى".



وتشمل أسباب مغادرة المنزل العمل أو التعليم أو التسوق أو تقديم الرعاية أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.



وقالت كبيرة مسؤولي الصحة كيري شانت إن أوامر البقاء المنزلية تم وضعها للسماح للسلطات بالوصول وتتبع حالات العدوى الجديدة "إنه تقريبا كسر للدائرة، ليتيح لنا هذا الوقت".



وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز ما مجموعه 5507 إصابة بكوفيد19- و 56 وفاة بسبب المرض منذ بداية الجائحة. وفي الوقت الراهن، يخضع 56 شخصا للعلاج من المرض من بينهم حالة في العناية المركزة.



وتمكنت أستراليا حتى الآن من تجنب الجائحة إلى حد كبير بفرض قيود صارمة للغاية، بما في ذلك عن طريق إغلاق حدودها الدولية مع استثناءات قليلة منذ مارس .2020



وسجلت البلاد أكثر من 30 الفاو 400 حالة و 910 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.



ولكن هناك انتقاد متزايد لتباطؤ وتيرة التطعيم واستمرار إغلاق الحدود.



وأشارت الحكومة إلى أنها لا تتوقع استئناف السفر دوليا حتى عام .2022 وتم حتى يوم الخميس تقديم أقل من 7 ملايين جرعة لقاح في أستراليا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة.



وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.