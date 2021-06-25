أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25-6-2021

يرصد الـ«الدستور» أسعار الذهب، اليوم الجمعة، الموافق 25 يونيو 2021، بمحلات الصاغة مع بداية التعاملات اليومية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 779 جنيهًا، والذي يعد الأكثر انتشارًا بين الوجه البحري والقبلي، وستشهد خلال الفترة المقبلة توقعات بتواصل ارتفاع أسعار الذهب المستوى العالمي والمحلى ، وقد سجلت سعر 1.775 دولار اليوم الجمعة.

وقد تختلف سعر المصنعية من محل لآخر، وقد تتراوح مصنعية الذهب المصري الأكثر انتشار ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، وتستقر أسعار الدمغة الذهب ما بين 7 إلى 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر

نوع الذهب القيمة بالجنيه القيمة بالدولار سجل سعر جرام الذهب عيار 24 891.09 جنيه 57.07 دولار سجل سعر جرام الذهب عيار 22 816.83 جنيه 52.31 دولار سجل سعر جرام الذهب عيار 21 779.70 جنيه 49.93 دولار سجل سعر جرام الذهب عيار 18 668.32 جنيه 42.80 دولار سجل سعر جرام الذهب عيار 14 519.80 جنيه 33.29 دولار سجل سعر أونصة الذهب بيع 27.715.92 جنيه 1.775 دولار سجل سعر أونصة الذهب شراء 27.775.92 جنيه 1.776 دولار سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 891.089.56 جنيه 57.067.72 دولار سجل سعر الجنيه عيار 24 7.128.75 جنيه 456.54 دولار سجل سعر الجنيه الذهب عيار 22 6.534.66 جنيه 418.50 دولار سجل سعر الجنية الذهب عيار 21 6.237.63 جنيه 399.47 دولار

أسعار الذهب اليوم بيع وشراء عيار 24، عيار22، وعيار 21، وعيار 18 قيراط