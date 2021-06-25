الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25-6-2021

الذهب فى مصر
الذهب فى مصر

يرصد الـ«الدستور» أسعار الذهب، اليوم الجمعة، الموافق 25 يونيو 2021، بمحلات الصاغة مع بداية التعاملات اليومية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 779 جنيهًا، والذي يعد  الأكثر انتشارًا بين الوجه البحري والقبلي، وستشهد خلال الفترة المقبلة  توقعات بتواصل ارتفاع  أسعار الذهب المستوى العالمي والمحلى ، وقد سجلت سعر 1.775 دولار اليوم الجمعة. 

وقد تختلف سعر المصنعية من محل لآخر، وقد تتراوح مصنعية الذهب المصري الأكثر انتشار ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، وتستقر أسعار الدمغة الذهب ما بين 7 إلى 10 جنيهات.     

 

سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر 

 

نوع الذهب القيمة بالجنيهالقيمة بالدولار 
سجل سعر جرام  الذهب عيار 24    891.09 جنيه 57.07 دولار
سجل سعر جرام الذهب عيار 22 816.83 جنيه52.31 دولار
سجل سعر جرام الذهب عيار 21    779.70 جنيه49.93 دولار 
سجل سعر جرام الذهب عيار 18    668.32 جنيه42.80 دولار
سجل سعر جرام الذهب عيار 14  519.80  جنيه33.29 دولار 
سجل سعر أونصة الذهب  بيع 27.715.92 جنيه1.775 دولار 
سجل سعر أونصة الذهب شراء 27.775.92 جنيه1.776 دولار 
سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 891.089.56 جنيه57.067.72 دولار
سجل سعر الجنيه عيار 24  7.128.75 جنيه456.54 دولار 
سجل سعر الجنيه الذهب  عيار 22 6.534.66 جنيه418.50 دولار 
سجل سعر الجنية الذهب عيار 21  6.237.63 جنيه399.47 دولار

 أسعار الذهب اليوم بيع وشراء عيار 24، عيار22، وعيار 21، وعيار 18 قيراط  

نوع الذهب سعر بيع الذهب المستعمل سعر شراء الذهب اليوم 
سجل سعر جرام عيار 24 871.60  جنيه 997.60 جنيه
سجل سعر جرام عيار 22 797.21 جنيه944.21 جنيه
سجل سعر جرام الذهب عيار  21 760 جنيه 916 جنيهًا 
سجل سعر جرام الذهب عيار  18 616.45 جنيه816.45 جنيه  

                     

                 

           

 

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