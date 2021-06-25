الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين ترفع شكوى ضد أستراليا فى منظمة التجارة العالمية

وزارة التجارة الصينية
وزارة التجارة الصينية

ذكرت وزارة التجارة الصينية أن الصين رفعت  قضية شكوى بموجب آلية تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية حول اجراءات مكافحة الاغراق والدعم الاسترالية ضد بعض الواردات الصينية.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا ” الصينية ، قالت الوزارة إن الشكوى تتعلق بالتدابير التجارية الأسترالية التي تم فرضها أو تمديدها على عجلات السكك الحديدية وأبراج الرياح وأحواض الفولاذ المقاوم للصدأ المستوردة من الصين في عامي 2019 و2020.

 

وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة إن الصين تعارض اساءة استخدام الاجراءات التجارية حيث ان ذلك لا يضر فقط بالحقوق المشروعة للشركات الصينية بل يقوض ايضا هيبة وسلطة قواعد منظمة التجارة العالمية.

 

وتابع قاو في مؤتمر صحفي أنه من خلال رفع الشكوى، تأمل الصين في حماية حقوق الشركات الصينية وسلطة وفعالية الآلية التجارية متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية.

 

وأضاف قاو أن الصين تأمل في أن تتخذ أستراليا تدابيرا ملموسة لتصحيح الممارسات الخاطئة، وتجنب التشوهات التجارية، وإعادة الأنشطة التجارية ذات الصلة إلى المسار الصحيح.

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