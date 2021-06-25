الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلة أمريكية تبرز إشادة النقد الدولى بأداء مصر الاقتصادى

النقد الدولى
النقد الدولى

أبرزت مجلة "نورث افريكا جورنال" ومقرها بوسطن الأمريكية، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتمانى لمصر بمقدار 1.7 مليار دولار، مشيدة بأداء مصر القوي في مجال السياسات المالية والاقتصادية ونجاحها في التزامها بالبرنامج الذي وضعه الصندوق لمساعدة البلاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا

 

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أعلن أمس الأول، الأربعاء، موافقته على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار ، وهو المبلغ النهائي بموجب اتفاق الاستعداد الائتمانى، وأشاد في بيان صباح الخميس، بتعامل الحكومة مع أزمة كوفيد-19 والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. 

 

وَنقلت المجلة عن أنطوانيت سايح، نائبة مدير صندوق النقد الدولي والرئيسة بالنيابة، قولها إن "الحكومة المصرية تعاملت بشكل جيد مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة". 

 

وأضافت: "أسهمت السياسات الاقتصادية الاستباقية في حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، وأسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين."

 

ولفتت المجلة إلى أن صندوق النقد الدولي كان أعلن في وقت سابق، إنه أكمل المراجعة الثانية والنهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم باتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهرا، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب 1.7 مليار دولار.

 

وأكدت رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولى، سيلين آلار، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتمانى، يعد دليلا على أداء مصر القوى للغاية فى مجال السياسات المالية، موضحة أن خبراء الصندوق أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.

 

يأتي هذا فيما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بقوة ليرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022، في ظل مواصلة الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرارها في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مشيدا بالسياسات المالية والنقدية والدعم الفوري الذي قدمته مصر خلال فترة الجائحة. 

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