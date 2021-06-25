الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

آراب نيوز: مصر تأمل فى رؤية طفرة بقطاع السياحة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" إعلان الحكومة إن مصر ستسمح للمسافرين الذين تلقوا جرعات كاملة من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة بالدخول، من دون إجراء اختبار (PCR) تفيد خلو أجسامهم من المرض، معتبرة إن مصر تأمل بتلك الخطوة في رؤية طفرة في قطاع السياحة هذا العام.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصحة أعلنت إنه على المسافرين تقديم شهادات تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) تفيد أنهم تلقوا جرعات كاملة من أحد لقاحات "كوفيد 19" الستة المعتمدة لدى مصر ومنظمة الصحة العالمية، قبل أسبوعين على الأقل من وصولهم إلى مصر. 

 

وتابعت أنه بالرغم من ذلك، يتعين على الوافدين من البلدان عالية الخطورة والمتأثرة بسلالات متحورة من فيروس كورونا إجراء ختبار سريع عند الوصول، بينما يجب على جميع المسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح تقديم نتيجة اختبار (PCR).

َ

وترى الصحيفة أن مصر بعد أن رفعت العديد من القيود في بداية شهر يونيو الجاري، تأمل بذلك في جذب المزيد من السياح هذا العام، لافتة إلى أهمية قطاع السياحة للاقتصاد المصري، حيث تمثل نحو 15 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. 

 

وكانت وزارة الصحة شددت على ضرورة استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، والتي تتمثل في عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (pcr) تفيد الخلو من فيروس كورونا وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم. 

 

و تحرص الحكومة على إعادة فتح أبوابها وجذب مزيد من السياح بعد تخفيف قيود فيروس كورونا بالنسبة للمسافرين من الخارج، حيث يأمل المسؤولون الحكوميون أن يتمكنوا من الترحيب بالزوار الملقحين وتنشيط قطاع السياحة لا سيما خلال أشهر الصيف الذي يمثل توقيتا هاما وحيوي، لا سيما بعد تخفيف العديد من الأسواق الرئيسية للسياحة من إجراءات حظر السفر. 

صحيفة آراب نيوز pcr لقاحات فيروس كورونا الوافدين اختبار PCR وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

الأسباب الحقيقية وراء السقوط المفاجئ للبعض

طبيب أوعية دموية يوضح أعراض الجلطة فى الرجل

زيادة انتاج السيارات البريطانية لكن الصناعة لاتزال تعانى من آثار كورونا

دراسة: عودة حاسة الشم بعد فقدانها بسبب كورونا فى غضون 8 أشهر

جدل بين وزيرين بريطانيين لدخول مدمرة ديفيندر مياه القرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس