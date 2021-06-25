آراب نيوز: مصر تأمل فى رؤية طفرة بقطاع السياحة

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" إعلان الحكومة إن مصر ستسمح للمسافرين الذين تلقوا جرعات كاملة من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة بالدخول، من دون إجراء اختبار (PCR) تفيد خلو أجسامهم من المرض، معتبرة إن مصر تأمل بتلك الخطوة في رؤية طفرة في قطاع السياحة هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصحة أعلنت إنه على المسافرين تقديم شهادات تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) تفيد أنهم تلقوا جرعات كاملة من أحد لقاحات "كوفيد 19" الستة المعتمدة لدى مصر ومنظمة الصحة العالمية، قبل أسبوعين على الأقل من وصولهم إلى مصر.

وتابعت أنه بالرغم من ذلك، يتعين على الوافدين من البلدان عالية الخطورة والمتأثرة بسلالات متحورة من فيروس كورونا إجراء ختبار سريع عند الوصول، بينما يجب على جميع المسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح تقديم نتيجة اختبار (PCR).

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وترى الصحيفة أن مصر بعد أن رفعت العديد من القيود في بداية شهر يونيو الجاري، تأمل بذلك في جذب المزيد من السياح هذا العام، لافتة إلى أهمية قطاع السياحة للاقتصاد المصري، حيث تمثل نحو 15 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وكانت وزارة الصحة شددت على ضرورة استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، والتي تتمثل في عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (pcr) تفيد الخلو من فيروس كورونا وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.

و تحرص الحكومة على إعادة فتح أبوابها وجذب مزيد من السياح بعد تخفيف قيود فيروس كورونا بالنسبة للمسافرين من الخارج، حيث يأمل المسؤولون الحكوميون أن يتمكنوا من الترحيب بالزوار الملقحين وتنشيط قطاع السياحة لا سيما خلال أشهر الصيف الذي يمثل توقيتا هاما وحيوي، لا سيما بعد تخفيف العديد من الأسواق الرئيسية للسياحة من إجراءات حظر السفر.